С 1 сентября бизнесу придется учитывать сразу несколько новых правил: крупные продавцы начнут принимать цифровые рубли, участники грузоперевозок перейдут на электронные документы, а ряд нарушений в системе маркировки будут фиксировать автоматически. Одновременно изменятся правила обращения цифровых валют, розничной торговли, налогового и кадрового учета, работы с иностранными сотрудниками и квотирования рабочих мест. «Инк» собрал главное, что нужно успеть учесть предпринимателям.

Цифровой рубль для крупной розницы

Что изменится: с 1 сентября продавцы товаров, работ и услуг физлицам с выручкой за 2025 год свыше 120 млн руб. должны обеспечить прием цифрового рубля, если на 1 января 2026 года у них был договор приема безналичных платежей с системно значимым банком или банком, значимым на рынке платежных услуг. Исключения — точки с годовой выручкой менее 5 млн руб., торговля без доступа к интернету и B2B-бизнес. Дальше требование обещают распространить на более широкий круг компаний.

Также в этот день начинает работать закон, который легализует криптовалюту как инвестиционный актив и инструмент расчетов по внешнеторговым сделкам, вводит официальные криптообменники и депозитарии и закрывает разрыв между разрешенным майнингом и расчетами по ВЭД.

Кому важно: розничным сетям, маркетплейсам, e-commerce, HoReCa, услугам для физлиц, банкам, платежным провайдерам, финдиректорам, ИТ-командам, кассовой инфраструктуре.

Электронные перевозочные документы вместо бумажных

Что изменится: с 1 сентября транспортные накладные, заказы и заявки на автоперевозку, железнодорожные и авиационные грузовые накладные, а также экспедиторские документы переходят в электронный вид и передаются через ГИС ЭПД. Бумага сохраняется только в исключительных случая — например, при отсутствии интернета или если перевозка не связана с предпринимательством, а электронные документы подписываются УКЭП.

Кому важно: грузоотправителям, перевозчикам, экспедиторам, грузополучателям, логистике, складам, ретейлу, производственным компаниям, импортерам, бухгалтерии, ЭДО и ИТ.

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Автоштрафы за просроченный маркированный товар

Что изменится: за продажу маркированного товара с истекшим сроком годности после запрета со стороны системы маркировки штраф составит 10 тыс. руб. за единицу для ИП и 20 тыс. руб. для организации. Постановление о штрафе вынесут автоматически по данным «Честного знака» — без выездной проверки и без обычного протокола. В таком же режиме зафиксируют отдельные нарушения при продаже табачной и никотинсодержащей продукции.

Кому важно: продуктовой рознице, аптекам, магазинам косметики, FMCG, дистрибьюторам, табачному ретейлу, маркетплейсам, франчайзи, операционным директорам, товарному учету, кассовому ПО.

Новые правила розничной продажи

Что изменится: новые правила заменяют прежний порядок розничной купли-продажи и уточняют работу офлайновых и дистанционных продавцов. Покупатели получают право фотографировать товары в торговом зале, ценники должны содержать цену за единицу товара или единицу измерения, а при дистанционной продаже продавец обязан размещать ссылку на запись о сертификате или декларации соответствия.

Кому важно: магазинам, интернет-магазинам, маркетплейсам, продавцам стройматериалов и техники, ювелирному ретейлу, сервисным компаниям, службам поддержки, юристам, e-commerce.

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Смягчение штрафов и новые правила по ЕНС



Что изменится: с 1 сентября при смягчающих обстоятельствах налоговый штраф можно снизить минимум вдвое, но не более чем в 10 раз. Нижний предел после снижения — 3 тыс. руб. для ИП и МСП, 10 тыс. руб. для остальных организаций. Одновременно разрешается подавать единое уведомление по НДФЛ и страховым взносам на несколько периодов вперед при неизменности сумм, но запрещается пополнять чужой ЕНС без существующей или будущей налоговой обязанности.

Кому важно: всему бизнесу, бухгалтерии, налоговым юристам, финдиректорам, аутсорс-бухгалтерии, холдингам, компаниям с обособленными подразделениями.

Сверхурочная работа: лимит до 240 часов

Что изменится: работодатель сможет повысить годовой лимит сверхурочной работы с 120 до 240 часов, но только если это прямо предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением; без такого документа действует прежний лимит. После 120-го часа сверхурочные оплачиваются не ниже двойной ставки, а сотрудник, отработавший больше 120 часов сверхурочно за год, получает дополнительный оплачиваемый день для диспансеризации.

Кому важно: HR, кадровые службы, юристы по трудовому праву, производство, ретейл, общепит, логистика, склады, контакт-центры, компании с сезонными пиками нагрузки.

Новые формы уведомлений МВД по иностранным сотрудникам

Что изменится: работодатели и заказчики переходят на новые формы уведомлений МВД о заключении и прекращении трудовых и гражданско-правовых договоров с иностранцами, а также о выплатах высококвалифицированным специалистам. В уведомлении о заключении договора нужно указывать срок его действия либо бессрочный характер; согласие иностранного сотрудника на обработку персональных данных теперь оформляется отдельным документом, а срок уведомления МВД остается прежним — три рабочих дня.

Кому важно: работодателям иностранцев, HR, кадровому делопроизводству, аутстаффингу, рекрутингу, строительству, курьерским службам, HoReCa, агробизнесу, клинингу, производству.

Обязательные медосмотры для иностранных работников

Что изменится: иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Россию более чем на 90 дней, должны пройти медосвидетельствование в течение 30 дней после въезда. Результаты в электронном виде будут вноситься в систему Минздрава. При выявлении опасных инфекций, ВИЧ или факта употребления наркотиков медорганизация в течение суток направит сведения в МВД и Роспотребнадзор — это может закончиться выдворением сотрудника.

Кому важно: работодателям иностранцев, HR, миграционным юристам, кадровым агентствам, строительству, агросектору, производству, логистике, HoReCa, клинингу.

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Новые правила квотирования работников с инвалидностью

Что изменится: при расчете квоты будут отдельно учитывать не только филиалы и представительства, но и другие обособленные подразделения, находящиеся в иных регионах. Также один трудоустроенный ветеран боевых действий с инвалидностью будет засчитываться как два квотируемых рабочих места. Работодателям с разветвленной структурой придется пересчитать квоты и обновить отчетность.

Кому важно: крупные работодатели, компании с филиалами и обособленными подразделениями, HR, кадровая служба, ESG и социальные проекты, госсектор, ритейл, промышленность.

Очередное расширение маркировки продуктов

Что изменится: с 1 сентября начинается обязательная маркировка меда, сухих завтраков, отрубей и сухих смесей для приготовления теста в системе «Честный знак». Участникам рынка необходимо заранее зарегистрироваться в системе, настроить учет кодов, обновить кассовое и складское ПО, а также встроить проверку маркировки в приемку и продажу товаров.

Кому важно: производители продуктов, бакалейные бренды, оптовики, дистрибьюторы, розница, маркетплейсы, импортеры, склады, логистика, ИТ и товарный учет.

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