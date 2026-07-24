Федерация независимых профсоюзов России предложила признать цифровые платформы работодателями. В организации заявили, что площадки фактически управляли работой исполнителей, но юридически не отвечали за их социальную защиту. Об этом заявил председатель ФНПР Сергей Черногаев.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

По словам Черногаева, платформы сами устанавливали правила для исполнителей, определяли продолжительность работы, регулировали вознаграждение и другие условия сотрудничества. Таким образом, площадки фактически выполняли ключевые функции работодателя. Если цифровые платформы получат соответствующий статус, их исполнители смогут рассчитывать на оплачиваемые больничные и отпуска, пенсионное обеспечение и страховые выплаты.

На нехватку социальных гарантий также указал председатель Федерации профсоюзов Приморского края Дмитрий Кравченко. По данным регионального отделения Социального фонда, в Приморье насчитывалась 171 тыс. самозанятых, но добровольные пенсионные взносы платили лишь 7,4 тыс. из них, а в программе добровольного страхования участвовали около 200 человек. По оценке Кравченко, более 95% платформенных работников региона оставались без базовой социальной защиты. Их пенсионный стаж не учитывался, а в случае болезни или травмы они не получали соответствующих выплат.

В ФНПР предложили возложить расходы на социальные гарантии на цифровые платформы, а не на самих исполнителей.

Читайте также Физлиц начнут проверять на теневые доходы: что это значит для самозанятых

Закон о цифровых платформах

С 1 октября 2026 года в России вступит в силу закон о платформенной экономике. Он должен будет упорядочить отношения между операторами, партнерами и пользователями, а также помочь отделить гражданско-правовое сотрудничество от фактической трудовой занятости.

Самозанятые и индивидуальные предприниматели, работающие через платформы, получат статус партнеров-исполнителей. Их отношения с заказчиками останутся гражданско-правовыми, если будут соблюдены установленные требования. Новые правила затронут площадки, через которые пользователи смогут размещать предложения, заключать сделки и проводить оплату. В специальный реестр попадут платформы со среднесуточной аудиторией свыше 100 тыс. пользователей, если за предыдущий год через них заключили сделки более 10 тыс. партнеров или оборот операций превысил 50 млрд руб.

Отдельное ограничение коснется систематической работы на одного заказчика. Если исполнитель будет сотрудничать с одной компанией более 60 часов в месяц на протяжении шести месяцев подряд, платформа должна будет ограничить передачу заказов между ними. Следить за соблюдением требования придется оператору площадки.

Новые правила должны будут снизить риск подмены трудовых отношений гражданско-правовыми и сделать платформенную занятость прозрачнее. Однако принятый закон не закрепил за цифровыми площадками статус работодателей — именно такое изменение предложила ФНПР.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.