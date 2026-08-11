Глава компании Meta* Марк Цукерберг опубликовал программное письмо на 6,5 тыс. слов о будущем искусственного интеллекта, а сама компания в подтверждение его слов выпустила модель Muse Glimmer — первое практическое воплощение «персонального суперинтеллекта». В письме Цукерберг излагает взгляды на значение ИИ для общества и предлагает подход к регулированию и развитию технологии со стороны властей США.

Unsplash

Glimmer — модель с 30 млрд параметров, по сути открытая версия закрытой модели Muse Spark, которую Meta* представила в апреле. Веса Glimmer доступны под лицензией Apache 2.0, разработчики могут скачивать и модифицировать модель без ограничений. Она рассчитана на выполнение многошаговых задач ИИ-агентами — вызов инструментов, написание и отладку кода, работу с файлами и скриншотами — локально на ПК с одной потребительской видеокартой, без обязательного подключения к интернету. Модель работает с текстом и изображениями и обучена на более чем 100 языках.

В компании рассчитывают, что Glimmer будет использоваться для управления расписанием, составления сообщений и организации файлов — задач, которые требуют доступа к большим объемам личных данных.

Обработка информации на устройстве пользователя, а не в облаке, закладывает основу для более приватного персонального агента. По замыслу Meta*, такой агент должен быть «всегда включен» и работать «где угодно и когда угодно, с интернетом или без него».

Манифест Цукерберга

В письме Цукерберг называет распространение суперинтеллекта началом «новой эры личного развития», когда люди смогут использовать технологию для реализации своего потенциала и улучшения жизни.

Он описывает персонального агента, который будет работать круглосуточно над отношениями пользователя, здоровьем, карьерой, финансами, домашними делами и хобби, а также обещает бесплатный или недорогой доступ к этим инструментам для всех.

При этом доступ к ИИ Meta* не равен владению им: компания проводит границу между моделями, которые раскрывает публично, и теми, что оставляет под своим контролем.

Читайте также Meta* выпустила рекламу об ИИ под песню Дэвида Боуи о конце света

Spark остается закрытой моделью, а Glimmer можно скачать и дообучить самостоятельно — так проявляется различие между ИИ, которым Meta* готова поделиться с пользователями, и более мощной технологией, которую сохраняет за собой.

Письмо содержит и другие тезисы. Из него следует, что Meta* возобновляет выпуск моделей с открытыми весами после паузы, наступившей в прошлом году после реорганизации подразделения ИИ.

Цукерберг также выступает за дистилляцию — практику, при которой разработчики обучают свои модели на ответах моделей конкурентов, и призывает пересмотреть подходы к регулированию выпуска новых моделей. Отдельно компания объявила о создании фонда на $1 млрд для поддержки сообществ рядом со своими дата-центрами.

Помимо этого, Цукерберг настаивает, что ИИ будет создавать рабочие места, а не сокращать их, и указывает на необходимость сохранить лидерство США и союзных стран в развитии технологии перед Китаем.

Такая риторика вписывается в общий тон письма — Meta* позиционирует себя не только как разработчика мощных моделей, но и как компанию, которая учитывает социальные последствия их распространения.

* Meta — признана Минюстом России экстремистской организацией и запрещена

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.