Российские туристические компании начинают конкурировать не только за места в поисковой выдаче, но и за рекомендации ChatGPT, Gemini, Perplexity и других ИИ-сервисов. Исследование AIMonitor.pro показало, что чаще всего нейросети советуют пользователям Сочи, однако в отдельных сценариях — от пляжного до городского отдыха — лидерами становятся другие направления. Результаты исследования — в распоряжении «Инка».

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Генеративный искусственный интеллект постепенно превращается в еще один канал выбора путешествий. Все больше пользователей спрашивают у ChatGPT, Gemini, Perplexity, «Алисы» и других сервисов, куда поехать в отпуск, какой курорт выбрать или где забронировать отель. Для туристического бизнеса это означает появление новой площадки, где бренды и направления начинают конкурировать за внимание аудитории.

По данным платформы AIMonitor.pro, наибольшую видимость в ответах нейросетей среди туристических направлений получил Сочи — на него пришлось 16,9% совокупной доли рекомендаций. Второе место заняла Турция (8,1%), третье — Санкт-Петербург (8%). В первую пятерку также вошли Алтай (7%) и Казань (5,7%), следом расположилась Карелия (5,6%).

Однако картина меняется в зависимости от того, какой отдых ищет пользователь. Так, при запросах о пляжном отдыхе нейросети чаще рекомендуют Турцию — она получила 26,2% совокупной доли рекомендаций против 14% у Сочи. В категории «горы и природа» лидирует Алтай (33%), а при выборе городских поездок — Санкт-Петербург (30%). При этом Сочи сохраняет первое место в сценариях семейного и зимнего отдыха.

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Исследование также показало, что лидерство Сочи сохраняется практически во всех возрастных группах пользователей и в большинстве популярных ИИ-сервисов. Например, в Google AI Overviews доля рекомендаций курорта достигает 22,3%, в Gemini — 21,1%, в Alice AI — 20,8%. Наиболее высокой конкуренция оказалась в ChatGPT, где Сочи лишь немного опережает Турцию.

Отдельно аналитики оценили, какие сервисы для путешествий чаще рекомендуют сами нейросети. Среди туроператоров лидирует Anex Tour, среди сервисов поиска авиабилетов — Aviasales, в категории бронирования жилья первое место заняли «Яндекс Путешествия», а среди сервисов для железнодорожных поездок и трансферов — РЖД.

По словам сооснователя и технического директора AIMonitor.pro Кирилла Власова, рекомендации нейросетей все сильнее зависят от сценария запроса, поэтому универсального лидера фактически не существует. Если пользователь спрашивает о пляжном отдыхе, модели чаще предлагают Турцию, если интересуется природными маршрутами — Алтай, а при поиске городского путешествия — Санкт-Петербург.

«Для бизнеса вывод простой: видимость в ответах ИИ нужно настраивать под каждый сценарий, аудиторию и модель, а не полагаться на универсальное решение», — говорит Власов.

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Методология

Исследование основано на анализе более 40 тыс. обращений к семи ИИ-сервисам: ChatGPT, Gemini, Perplexity, DeepSeek, Alice AI, «Яндекс Поиску» с «Алисой» и Google AI Overviews. Аналитики изучали не отдельные вопросы, а более 3,5 тыс. пользовательских сценариев, для каждого из которых формировалось несколько десятков различных формулировок одного и того же запроса. Один и тот же набор запросов использовался для всех моделей, а обращения повторялись многократно до достижения статистической устойчивости результатов.

При расчете рейтинга учитывалась не только частота упоминаний направлений и брендов, но и их позиция в ответе, тональность упоминания, объем текста, посвященный бренду, а также то, насколько именно он влияет на итоговую рекомендацию нейросети. На основе этих факторов рассчитывался показатель Share of Voice — доля бренда в общем объеме рекомендаций. Методика исследования опубликована на сайте AIMonitor.pro.

Что это значит для бизнеса

Если раньше туристические компании боролись главным образом за позиции в поисковой выдаче и на агрегаторах, то теперь появляется еще один канал привлечения клиентов — ответы генеративных ИИ. По мере того как пользователи все чаще начинают искать идеи для путешествий через нейросети, видимость бренда в таких рекомендациях может стать новым конкурентным преимуществом. Для участников рынка это означает, что оптимизировать придется не только сайты для поисковых систем, но и контент, на который опираются нейросети при формировании своих ответов.

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