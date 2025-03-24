Критики вновь ставят под сомнение эффективность индекса массы тела как инструмента диагностики ожирения, предполагая, что может потребоваться более целостный подход к оценке здоровья. Вместо того чтобы полагаться на этот показатель, эксперты рекомендуют использовать процентное содержание жира в организме — метод, основанный на древних принципах Архимеда, который предлагает более точную оценку рисков для здоровья, связанных с ожирением.

Индекс массы тела (ИМТ) снова оказался под пристальным вниманием. Группа экспертов по заказу журнала The Lancet оспаривает его обоснованность как диагностического инструмента ожирения. Они утверждают, что врачи должны оценивать общее состояние здоровья пациента, а не полагаться исключительно на это некорректное измерение.

Индекс массы тела (ИМТ) — широко используемый показатель, который рассчитывает вес человека по отношению к его росту, предоставляя оценку жира в организме и общего состояния здоровья. Он рассчитывается путем деления веса человека в килограммах на квадрат его роста в метрах (кг/м 2 ).

Согласно стандартным классификациям, ИМТ ниже 18,5 считается «недостаточным весом», тогда как диапазон «нормального веса» находится в пределах от 18,5 до 24,9. ИМТ от 25 до 29,9 классифицируется как «избыточный вес», а все, что выше 30, классифицируется как «ожирение».

Учитывая значительные риски для здоровья, связанные с ожирением и даже избыточным весом, можно предположить, что ИМТ является обоснованным и надежным показателем. Однако это предположение обманчиво.

Хотя люди с более высоким содержанием жира в организме часто имеют более высокий ИМТ, сам индекс является плохим диагностическим инструментом. Одним из его самых больших недостатков является его неспособность различать жир и мышцы. Это важно, поскольку избыточный жир в организме тесно связан с риском сердечных заболеваний, тогда как ИМТ сам по себе не связан.

Недавние исследования показывают, что если бы ожирение определялось по процентному содержанию жира в организме, а не по ИМТ, то около 15–35% мужчин, классифицированных по ИМТ как «не страдающие ожирением», на самом деле считались бы страдающими ожирением. Это подчеркивает недостатки ИМТ и усиливает потребность в более точных способах оценки здоровья.

Однако оказалось, что ИМТ как занижает, так и завышает диагноз ожирения. В том же исследовании было установлено, что до половины людей, которых ИМТ классифицировал как людей с избыточным весом, и более четверти людей с ИМТ, страдающих ожирением, были метаболически здоровы.

По словам ученых, ИМТ явно не является точным показателем здоровья. Вместо этого было бы полезно получить доступ к прямому измерению процента жира в организме, который тесно связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для этого нужно позаимствовать 2000-летнюю идею из древнего города-государства Сиракузы на острове Сицилия.

Около 250 г. до н. э. Архимед, выдающийся математик древности, получил просьбу от Хейро II, царя Сиракуз, помочь разрешить спорный вопрос. Царь заказал корону из чистого золота. Получив готовую корону и услышав слухи о не совсем честной репутации кузнеца, царь забеспокоился, что его обманули и что кузнец использовал сплав золота и какого-то другого более дешевого и легкого металла. Архимеду было поручено выяснить, была ли корона подделкой, не взяв с нее образец или не испортить ее каким-либо иным образом.

Знаменитый математик понял, что ему нужно будет вычислить плотность короны. Если бы она была менее плотной, чем чистое золото, он бы знал, что кузнец сжульничал. Плотность чистого золота легко вычислялась, если взять золотой брусок правильной формы, вычислить его объем, а затем взвесить его, чтобы найти его массу. Разделив массу на объем, получится плотность.

ИМТ подвергается тщательному анализу из-за его неэффективности в диагностике ожирения, и для более точной оценки рисков для здоровья все чаще используются методы, вдохновленные Архимедом.

Взвесить корону было достаточно просто, но проблема возникла при попытке вычислить ее объем из-за ее неправильной формы. Эта проблема некоторое время ставила Архимеда в тупик, пока однажды он не решил принять ванну.

Когда он залез в свою чрезвычайно полную ванну, он заметил, что часть воды перелилась через край. Пока он барахтался, он понял, что объем воды, переливающейся из полностью полной ванны, будет равен погруженному объему его неправильной формы тела. У него сразу же появился метод определения объема, а значит, и плотности короны.

Витрувий рассказывает, что Архимед был так счастлив своему открытию, что выскочил из ванны и, голый и мокрый, побежал по улице с криком «Эврика!» («Я нашел!»).

К сожалению, маловероятно, что Архимед действительно решил проблему именно так. Скорее всего, Архимед использовал связанную идею из гидростатики (механические свойства и поведение жидкостей, которые не находятся в движении), которая позже станет известна как принцип Архимеда.

Принцип гласит, что на предмет, помещенный в жидкость (жидкость или газ), действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной им жидкости. То есть, чем больше погруженный предмет, тем больше жидкости он вытесняет и, следовательно, тем большую подъемную силу он испытывает. Это объясняет, почему плавают огромные грузовые суда, при условии, что вес корабля и его груза меньше веса вытесненной ими воды.

Используя эту идею, Архимеду нужно было всего лишь взять чашу весов с короной на одной стороне и равной массой чистого золота на другой. На воздухе чаши будут уравновешиваться. Однако, когда весы будут помещены под воду, поддельная корона (которая будет больше по объему, чем та же масса более плотного золота) будет испытывать большую выталкивающую силу, поскольку она вытеснит больше воды, и ее чаша, следовательно, поднимется.

Именно этот принцип Архимеда используется при точном расчете процента жира в организме. Сначала субъект взвешивается в нормальных условиях, а затем повторно взвешивается, сидя полностью погруженным в воду на подводном стуле, прикрепленном к наборам весов. Разницу в измерениях веса в сухом и подводном состоянии можно затем использовать для расчета выталкивающей силы, действующей на человека под водой, что, в свою очередь, можно использовать для определения его объема, учитывая известную плотность воды.

Затем их объем можно использовать вместе с показателями плотности жира и мышечной массы тела человека для оценки процентного содержания жира в организме. Хотя этот метод явно не так прост в использовании, как базовые измерения ИМТ, и, возможно, существуют более эффективные способы оценки содержания жира в организме, этот 2000-летний прием, безусловно, может обеспечить более полезную оценку рисков для здоровья.

Ранее комплексный отчет показал, что доля населения мира, страдающего избыточным весом или ожирением, с 1990 года удвоилась. Прогнозы на 2050 год предполагают дальнейшее увеличение этого показателя до примерно 60% среди лиц старше 25 лет и более 30% среди детей и молодых людей.