Контролируемое дыхание с продолжительным выдохом повлияло на то, как участники эксперимента оценивали риск и возможную награду. Такая схема повышала вариабельность сердечного ритма и усиливала реакцию мозга на потенциальный выигрыш. В результате добровольцы чаще выбирали рискованные варианты, однако это не означает, что их решения становились лучше или выгоднее.

Joshua Earle, Unsplash

Исследование провели специалисты Немецкого института питания человека в Потсдаме-Ребрюке и берлинской клиники «Шарите». Работа опубликована в научном журнале Neuron.

Решения долгое время изучали прежде всего как результат работы мозга, который анализирует информацию и сравнивает возможные варианты. Однако на выбор влияет и текущее состояние организма. Новая работа добавила экспериментальные данные о том, как сознательное изменение дыхания может вмешиваться в этот процесс.

Команда под руководством профессора Соён Кью Пак проверила, может ли сознательное изменение дыхательного ритма повлиять на работу сердца, обработку награды в мозге и выбор в ситуации риска.

В эксперименте участвовал 41 здоровый доброволец. Во время заданий с рискованным выбором они следовали визуальным подсказкам и дышали либо в привычном ритме, либо значительно медленнее. Вторая схема предусматривала двухсекундный вдох и восьмисекундный выдох.

Во время эксперимента ученые отслеживали активность мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, а также измеряли дыхание, работу сердца, электропроводность кожи и изменения размера зрачков.

Продолжительный выдох снижал частоту сердечных сокращений и менял обработку возможной награды в мозге. При этом исследование не оценивало, чувствовали ли сами участники больше спокойствия.

Медленное дыхание усилило интерес к награде

При дыхании с продолжительным выдохом участники чаще соглашались на рискованные варианты. Их чувствительность к возможным потерям при этом почти не изменилась. На выбор сильнее начинал влиять размер потенциальной награды.

Исследователи также зафиксировали более сильную реакцию на награду в вентромедиальной префронтальной коре и предклинье. Эти области участвуют в оценке ценности возможного результата, принятии решений и обработке внутренних сигналов организма.

Результаты показали, что на выбор может влиять не только внешняя информация, но и текущее физиологическое состояние человека. Мозг постоянно получает сигналы от сердца, легких и других органов и учитывает их при оценке возможных последствий.

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Особую роль в этом процессе сыграла связь между дыханием, сердцем и мозгом. Продолжительный выдох увеличивал вариабельность сердечного ритма, то есть различия в продолжительности интервалов между последовательными ударами сердца. Чем сильнее менялась сердечная активность участников, тем заметнее мозг реагировал на потенциальную награду.

Авторы предположили, что взаимодействие дыхания и сердечной активности сделало мозг более восприимчивым к потенциальной награде и тем самым повлияло на рискованный выбор участников.

Простая техника может стать инструментом саморегуляции

Полученные результаты поддержали модели, согласно которым состояние организма участвует в работе когнитивных систем. Однако само исследование рассматривало только кратковременное влияние дыхания на решения, связанные с риском и наградой.

По мнению авторов, дыхательные практики в будущем могут стать доступным дополнительным инструментом саморегуляции, поскольку не требуют специального оборудования. Однако в этом эксперименте ученые не проверяли их эффективность при стрессе, тревожных расстройствах или депрессии.

В дальнейшем исследователи собираются проверить, сохраняется ли такой эффект у более широких групп людей, в том числе у пациентов с избыточной массой тела. Команда допускает, что управление дыханием может влиять и на пищевой выбор, который тесно связан с физическим состоянием и системой вознаграждения мозга. Пока это остается гипотезой и не подтверждено клиническими испытаниями.

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