Когда речь заходит о простой, доступной и полезной форме упражнений, ходьбу трудно превзойти. Новое исследование показало, что быстрые прогулки по окрестностям могут снизить риск развития проблем с сердечным ритмом. Результаты опубликованы в журнале Heart.

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Исследование, проведенное учеными из Университета Глазго, Великобритания, показало, что скорость ходьбы играет важную роль для здоровья сердца.

У людей, ходивших со средней скоростью (около 5 км в час), риск развития нарушений сердечного ритма был на 35% ниже по сравнению с теми, кто ходил медленно (меньше 4,8 км в час) в течение медианного периода наблюдения, составлявшего 13,7 года.

Участники, предпочитавшие быструю ходьбу (больше 6 км/ч), имели еще более выраженное снижение риска — на 43% по сравнению с теми, кто ходил медленно.

Нарушения сердечного ритма, зафиксированные в данных, включали мерцательную аритмию (нерегулярное сердцебиение), тахикардию (учащенное сердцебиение) и брадикардию (очень медленное сердцебиение).

«Это исследование является первым, в котором изучаются механизмы, лежащие в основе связи между темпом ходьбы и аритмией, и приводятся доказательства того, что метаболические и воспалительные факторы могут играть определенную роль», — говорит Джилл Пелл, ученый в области общественного здравоохранения из Университета Глазго.

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Исследователи собрали данные из британского «Биобанка» о типичном темпе ходьбы 420 925 взрослых среднего возраста, а также более точно зафиксировали скорость ходьбы у 81 956 из этих участников.

Используя подгруппу людей, по которым были доступны данные о времени, исследователи подсчитали, что большее время ходьбы в среднем или быстром темпе было связано с уменьшением общего риска на 27% — по сравнению с теми, кто ходил меньше всего.

Учитывая другие факторы, связанные с проблемами сердечного ритма, команда предполагает, что около трети этой зависимости связано с тем, как ходьба влияет на метаболические и воспалительные процессы в организме, в том числе на кровяное давление и массу тела.

«Быстрая ходьба снижает риск ожирения и воспалений, что, в свою очередь, снижает риск аритмии», — говорит Пелл.

Наблюдательные исследования, подобные этому, не могут проверить или доказать прямую причинно-следственную связь. Однако группировка популяционных когорт по различным факторам воздействия (таким как скорость ходьбы) и измерение частоты показателей различных результатов (таких как аритмия) в течение времени является ценным инструментом, который специалисты используют для составления прогнозов на основе фактических данных.

Исследование подчеркивает значительную связь между скоростью ходьбы, которая заставляет тело работать немного больше и напрягаться чуть сильнее, и лучшей защитой сердечно-сосудистой системы.

«Это открытие биологически правдоподобно, поскольку совокупные эпидемиологические исследования показали, что темп ходьбы обратно пропорционален метаболическим факторам», — объясняет Пелл.

Более быстрый темп ходьбы, по-видимому, имел наибольшее значение для женщин, людей моложе 60 лет, людей с высоким кровяным давлением, тех, кто не страдает ожирением, и тех, у кого есть два или более заболеваний.