Представьте, что учебу можно оплатить не деньгами родителей и не обычным кредитом, а частью собственной будущей зарплаты. В странах Юго-Восточной Азии запустили новую систему финансирования образования Pay It Forward («оплати вперед»): студент получает деньги на учебу сейчас, а платить начинает только после того, как найдет работу и достигнет определенного уровня дохода.

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Проект запустила организация Global Financing for Education (GFE) с офисом в Сингапуре. Ее цель на старте — профинансировать образование 1 млн студентов в странах АСЕАН, а затем расширить модель на другие регионы.

Деньги могут покрывать не только обучение, но и регистрационные сборы, учебные материалы и необходимые расходы на жизнь. После окончания учебы выпускник начинает перечислять в фонд заранее согласованный процент своего дохода — но только после того, как достигнет определенного стабильного заработка.

Суммы, которые вернет выпускник, пойдут на обучение следующих студентов. Получается почти финансовая эстафета: сегодняшний студент учится за счет инвесторов, а успешный выпускник помогает оплатить образование следующему.

Это вообще новая идея?

Не совсем. Системы, в которых выплаты за образование зависят от будущего дохода выпускника, уже существуют в разных странах.

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Например, в Австралии государственная программа HELP (Higher Education Loan Program — «программа займов на высшее образование») позволяет студентам оплатить обучение за счет займа и начать возвращать деньги через налоговую систему только после достижения определенного уровня дохода. Похожий принцип действует в Великобритании и Новой Зеландии.

Есть и модели, еще ближе к идее GFE. В Германии CHANCEN eG финансирует обучение и расходы студентов по системе income share agreement («соглашение о доле дохода»): после выпуска человек начинает отдавать фиксированную долю заработка, причем выплаты начинаются только после достижения установленного уровня зарплаты. Как раз деньги затем пойдут на финансирование следующих студентов.

Но GFE пытается сделать такую схему не программой одного государства или отдельного университета, а масштабной системой финансирования образования для целого региона.

Чем интересен новый азиатский эксперимент

GFE пытается превратить модель оплаты образования будущим доходом в масштабируемую инфраструктуру, а не финансовый продукт одного университета.

Проект поддерживает сингапурская компания Waiser, которая предоставляет технологическую платформу для оценки студентов. Она анализирует академические и карьерные показатели, а также использует инструменты на базе ИИ. Первоначальный капитал предоставили частные инвесторы и фонды из Сингапура.

И вот здесь начинается уже чистый бизнес. Чтобы такая система работала, финансирующей организации нужно довольно точно ответить на неприятный вопрос: кто из студентов с наибольшей вероятностью получит образование, найдет хорошую работу и сможет вернуть деньги в общий фонд?

Фактически это превращает финансирование образования в разновидность долгосрочного инвестирования в человеческий капитал. Вместо квартиры, автомобиля или бизнеса инвестор делает ставку на будущую способность конкретного человека зарабатывать.

Что это значит для бизнеса

Такие модели постепенно стирают границу между образованием, HR и финансовым сектором. Университету становится недостаточно просто принять студента и выдать диплом: для финансовой модели начинает иметь значение, получит ли выпускник работу и сколько будет зарабатывать.

Это может сделать образовательные компании гораздо сильнее заинтересованными в реальных результатах обучения. Если выпускник не смог построить карьеру, проблема возникает не только у него — финансовая модель начинает буксовать и у тех, кто оплатил его образование. Хотя здесь есть и риск: если финансирование зависит от будущей зарплаты, система неизбежно начинает выбирать студентов как инвесторы выбирают стартапы. Значит, придется решать, как оценивать потенциал человека, не превращая алгоритм в машину, которая выдает деньги только будущим программистам с идеальным резюме.

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