С начала 2025 года объем выдачи ипотечных кредитов сократился вдвое относительно декабря прошлого года. Согласно данным Центробанка, исключением стала жилищная ипотека с господдержкой. Лидерами среди регионов по количеству оформлений ипотеки, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, оказались Уфа, Краснодар, Тюмень и Ростов-на-Дону, сообщает «Страховой Дом ВСК». Подробности находятся в распоряжении редакции «Инк.».

Анализ показал, что мужчины и женщины приобретают квартиры в кредит с практически одинаковой частотой. При этом около 1% заемщиков — россияне старше 70 лет. На долю мужчин приходится около 52% заключенных договоров ипотеки, на женщин — 48%.

Согласно данным «Страхового Дома ВСК», чаще всего жилищное кредитование оформляют россияне от 30 до 39 лет, на них оформлен 41% полисов страхования ипотеки. Чуть больше трети договоров приходится на возрастную группу 40–49 лет и около 10% — на молодежь.

Анализ ипотечных заемщиков в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС), проведенный банком «Дом.РФ» и риелторской компанией «Этажи», показал, что в 2025 году в половине случаев сделки заключали молодые люди в возрасте от 21 до 30 лет.

Руководитель центра загородной недвижимости компании «Этажи» Антон Сауков отметил, что наиболее востребованными стали дома, площадью 80–120 кв. м.

Март стал одним из рекордных месяцев по спросу на ипотеку — 9% договоров. Также в рейтинг вошли сентябрь и ноябрь 2024 года — по 10%. Согласно данным источника, самыми популярными днями для принятия решения о приобретении жилья в кредит стали понедельник, вторник и среда.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), к концу прошлого года средняя ипотечная ставка по рыночным программам составила 29%, а первый взнос по ней в российских мегаполисах достиг 80%.

В настоящее время зарплата, которую требуют банки для одобрения ипотеки на трехкомнатную квартиру, в 3,4–6,8 раза превышает среднерегиональные доходы жителей мегаполисов. Для положительного решения москвичам необходимо зарабатывать 731,3 тыс. руб. Самые низкие требования по доходам к жителям Волгограда — 232,3 тыс. руб.