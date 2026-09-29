Белорусские власти зарегистрировали два первых в истории страны криптобанка. Пока организации получили статус резидентов Парка высоких технологий (ПВТ), следующим этапом должна стать аккредитация в Национальном банке и включение в его реестр криптобанков.

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Криптобанк в белорусской модели — это не просто криптобиржа с банковскими функциями. Законодательство позволяет такой организации совмещать операции с цифровыми токенами с банковскими, платежными и другими финансовыми услугами. Надзор за новым видом участников будет разделен между ПВТ и Нацбанком.

Эта связка делает запуск интересным для бизнеса. Криптовалютные операции в Белоруссии уже разрешены в рамках специального режима ПВТ, но теперь страна пытается встроить их в более привычную финансовую инфраструктуру. По словам представителей ПВТ, компании, претендующие на статус криптобанков, уже сформировали команды и ИТ-архитектуру и прошли технический и юридический аудит. Их названия пока не раскрываются.

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Для компаний, работающих с цифровыми активами, потенциально важна возможность закрыть больше операций внутри регулируемой системы. Финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин считает, что появление криптобанков может стать связующим звеном между классическими счетами, фиатными деньгами и криптовалютами.

«Главная проблема майнера сегодня не только добыть биткоин, но и легально продать его, получить фиат (обычне государственные деньги в стране — прим. «Инка») и дальше использовать эти деньги в банковской системе», — отмечает Порошин.

По его мнению, если новая инфраструктура позволит проводить такую цепочку внутри одной регулируемой среды, Белоруссия может стать привлекательнее для майнингового бизнеса. Это особенно актуально для компаний, которым недостаточно просто владеть цифровыми активами — им необходимо конвертировать их в обычные деньги и использовать полученные средства в хозяйственной деятельности.

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Потенциальный эффект может выйти и за пределы самой Белоруссии. В регионе уже обсуждается взаимодействие крипторынков России и Белоруссии: в сентябре первый зампред Банка России Владимир Чистюхин говорил о продолжающихся переговорах с белорусскими криптоплощадками о взаимном допуске на рынки. Появление криптобанков добавляет к этим переговорам уже не только биржевую, но и банковскую инфраструктуру.

Для российского бизнеса наиболее интересным направлением могут стать компании, работающие с внешнеэкономической деятельностью, майнингом и цифровыми активами, считает Порошин. Однако пока рано говорить о появлении готового трансграничного канала: будущим криптобанкам еще предстоит пройти процедуру в Нацбанке, а условия работы с нерезидентами и трансграничных операций требуют отдельного внимания.

При этом белорусская модель уже предполагает довольно широкий набор операций с цифровыми активами. В перечень разрешенных инструментов входят, в частности, Bitcoin, Ethereum, TON и другие токены. Ранее для криптобанков также были предусмотрены операции с криптовалютными вкладами, обменом, переводами, хранением и стейкингом.

Что это значит для бизнеса

Белоруссия постепенно превращает работу с цифровыми активами из отдельного криптосервиса в часть финансовой инфраструктуры. Для бизнеса это потенциально сокращает разрыв между криптовалютой, фиатными деньгами и обычными банковскими операциями. Особенно заметным эффект может стать для майнинговых компаний и бизнеса с операциями в цифровых активах.

Но пока не стоит называть Белоруссию готовым криптофинансовым хабом для российского бизнеса. Два первых участника еще должны пройти аккредитацию Нацбанка, а практическая ценность новой модели будет зависеть от того, какие операции они смогут проводить для нерезидентов и насколько свободно смогут работать с трансграничными платежами.

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