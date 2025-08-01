В Дубае представили первую виртуальную «эмиратскую семью», созданную с использованием искусственного интеллекта. Этот проект служит инновационной платформой для передачи правительственных сообщений в доступной и увлекательной форме.

Digital Dubai

Разработанная правительственной организацией Digital Dubai как интерактивный цифровой интерфейс, «семья» на основе ИИ призвана олицетворять эмиратское общество, его традиции и устремления, а также поддерживать видение Дубая как города умных и устойчивых технологий.

Первым представленным персонажем стала «Девочка», появившаяся в видеоролике, размещенном в соцсетях. Персонаж, одетый в традиционную эмиратскую одежду с современными элементами, призван быть дружелюбным и понятным, особенно для детей и семей, способствуя обсуждению тем, связанных с технологиями, ИИ и цифровыми сервисами.

Пользователям предложили выбрать имя «Девочки» из трех вариантов: «Дубай», «Мира» или «Латифа». В ближайшее время к ней присоединятся другие члены виртуальной семьи — отец, мать и брат. Благодаря ИИ и передовым технологиям обработки данных семья будет в доступной форме рассказывать о цифровых услугах Дубая.

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Проект призван сделать цифровые городские сервисы более понятными и интересными для жителей с помощью виртуальных персонажей, вдохновленных культурой ОАЭ. Эти образы будут рассказывать о возможностях ИТ-инфраструктуры простым, «человеческим» языком — так, чтобы привлечь людей разных возрастов и национальностей.

Инициатива стала частью стратегии Digital Dubai по созданию современных инструментов общения на базе искусственного интеллекта. Цель — говорить с жителями на языке технологий и новых форматов, особенно с молодым поколением.

Виртуальные герои будут использоваться как яркий и доступный способ рассказывать о цифровых услугах, вовлекая аудиторию через интерактив и визуальный контент. Так Digital Dubai стремится не только продвигать ИИ, но и формировать устойчивое и удобное цифровое будущее, в котором технологии работают на благо человека.

Власти Эмиратов в целом настроены внедрить нейросети во все уровни жизни страны. Так, в апреле они объявили о планах использовать искусственный интеллект для разработки новых законов и корректировки существующих. Это должно ускорить законотворческий процесс на 70%, но эксперты предупреждили о возможных проблемах с надежностью ИИ.