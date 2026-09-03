Человек, настроившийся на плотную работу над своим здоровьем и долголетием, сразу встает перед выбором, что эффективнее всего борется с процессами старения — спорт, диета, лекарства или пищевые добавки? Американские ученые из Йельской школы медицины проанализировали данные 51 исследования и сравнили различные вмешательства, которые потенциально могут влиять на биологическое старение человека. Главный результат: наиболее выраженные изменения в изученных маркерах биологического старения показали лекарственные вмешательства.

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Работа опубликована в Nature Medicine. Исследователи собрали базу данных TranslAGE и проанализировали результаты 51 исследования. Для участников рассчитали 16 различных эпигенетических часов и еще десятки биомаркеров, связанных с метилированием ДНК.

Выяснилось, что изменения образа жизни — например, физическая активность и диета — также демонстрировали нужный эффект. А вот пищевые добавки в среднем оказались менее убедительными.

Но у исследования есть принципиальное ограничение. Оно не доказывает, что какие-либо лекарства или другие вмешательства продлевают человеку жизнь. Ученые изучали эпигенетические часы и другие биомаркеры — показатели, которые помогают оценивать процессы биологического старения.

Проблема, которую пытаются решить ученые, хорошо известна всей индустрии продления жизни. Чтобы доказать, что какое-либо вмешательство действительно увеличивает продолжительность жизни человека, могут потребоваться десятилетия наблюдений. Поэтому исследователи ищут показатели, которые позволят быстрее понять, влияет ли препарат или другой метод на процессы старения.

В анализ вошли лекарства, изменения образа жизни, пищевые добавки и медицинские процедуры. Среди препаратов изучались, в частности, метформин, рапамицин, семаглутид и противовоспалительная терапия.

В среднем наиболее сильные изменения биомаркеров показали именно лекарства. При этом авторы отмечают, что эффект отдельных препаратов может быть связан не с универсальным «омоложением», а, например, с улучшением здоровья людей, у которых уже есть определенные заболевания.

Поэтому результаты исследования точно не означают, что здоровому человеку стоит начинать принимать метформин, рапамицин или другие препараты «от старости». Лекарства имеют показания и побочные эффекты, а изменение биомаркера — это еще не доказательство увеличения продолжительности жизни.

Изменения образа жизни тоже показали благоприятный эффект. И этот результат, пожалуй, оказался самым предсказуемым: физическая активность и другие здоровые привычки пока выглядят гораздо менее рискованным способом повлиять на показатели, связанные с биологическим старением, чем самостоятельные эксперименты с лекарствами.

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А вот популярные пищевые добавки в среднем не продемонстрировали такого же выраженного эффекта. Это не означает, что любые БАДы бесполезны или что человеку не нужно восполнять подтвержденные дефициты. Но оснований считать добавки универсальным способом замедлить старение работа тоже не дает.

Что это значит для бизнеса

Самое важное в этой работе — не попытка составить рейтинг «лучших средств от старости», а поиск способа быстрее проверять потенциальные антиэйдж-вмешательства. Если ученые смогут надежно измерять влияние новых препаратов на процессы старения за месяцы или годы, а не ждать десятилетия, разработка технологий долголетия может серьезно ускориться.

Пока же индустрии приходится жить с довольно важной оговоркой: изменение биомаркеров старения еще не равно продлению жизни. Но как раз поиск надежной связи между этими показателями и реальным здоровьем человека может стать важным для рынка долголетия.

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