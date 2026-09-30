Руководитель Аналитического центра Института искусственного интеллекта МФТИ Игорь Пивоваров предложил теорию TEVSER, которая описывает появление психики и сознания как последовательность из 12 уровней саморепрезентации организма. Автор видит два направления применения: сравнение сознания у разных живых существ по единой шкале и проектирование искусственных агентов. Статья опубликована в журнале Frontiers in Human Neuroscience.

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Вопрос о том, как материя порождает сознание, остается одним из центральных в философии, когнитивной науке и исследованиях ИИ. Единых определений сознания, психики и субъектности нет, эти понятия часто используют как взаимозаменяемые.

По мнению Пивоварова, причина в том, что многие подходы опираются либо на описание личного опыта, либо на сложные вычислительные модели и не объясняют, как явления шаг за шагом возникают из работы системы. Теория эволюции саморепрезентаций (Theory of Evolving Self-Representations, TEVSER), по мнению исследователя, может закрыть этот пробел.

Исходная идея такая: живой организм поддерживает внутреннее равновесие, а для регуляции внутри системы неизбежно возникает ее собственная модель — саморепрезентация. В ходе эволюции такие модели усложнялись и образовали иерархию с уровнями от нулевого до 11-го. Каждый следующий уровень дает организму более эффективное приспособление к среде.

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К нулевому уровню исследователь относит замкнутые молекулярные системы, способные при помощи механизмов обратной связи, например, поддерживать постоянный уровень определенных ионов или pH.

На втором уровне, около 570 млн лет назад, у многоклеточных с централизованной нервной системой возникает психика как внутреннее пространство ощущений и эмоций. На третьем организм начинает воспринимать мир от первого лица и определять свое положение в пространстве, на пятом появляется внимание.

Сознание, по Пивоварову, возникает на шестом уровне, у амфибий около 370 млн лет назад: к этому моменту у организма есть психика, внимание, чувство «здесь» и память о прошлых состояниях, то есть чувство «сейчас». Самосознание автор относит к десятому уровню, к гоминидам, а язык и абстрактное мышление — к 11-му, ко времени появления Homo sapiens 150−100 тыс. лет назад.

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Практический смысл теории автор видит в том, что она переводит спор о терминах в проверяемые вопросы. Вместо вопроса, есть ли сознание у моллюска, можно определить, какие уровни саморепрезентации у него проявлены, и на этой основе сравнивать виды. Для разработки ИИ теория задает перечень функций: внимание, память о прошлых состояниях, планирование, модель другого.

Разработчик получает шкалу, по которой видно, что у системы уже реализовано, а чего нет. По словам Пивоварова, если устройство искусственной системы будет соответствовать тем же 12 уровням, ее можно наделить искусственной психикой и сознанием, и теория намечает путь к таким агентам.

Пока TEVSER остается концептуальной рамкой. Данных об экспериментах на ИИ-системах на данный момент нет, а уровни и датировки представляют собой гипотезу автора.

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