В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ с нового учебного года стартует уникальный элективный курс «Физика и инженерная мысль в произведениях отечественной научной фантастики». Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Курс ориентирован на студентов 1–2 курсов всех направлений подготовки и призван раскрыть связь между научной фантастикой, физикой и инженерными инновациями.

Программа курса включает изучение произведений российских и советских авторов, начиная с ранних работ Федора Дмитриева-Мамонова, Владимира Левшина, Фаддея Булгарина и Владимира Одоевского, и заканчивая произведениями широко известных авторов, таких как Алексей Толстой, Михаил Булгаков, Александр Беляев, Иван Ефремов, Аркадий и Борис Стругацкие, а также Сергей Лукьяненко.

Курс, разработанный кандидатом исторических наук, доцентом Анастасией Симовой, акцентирует внимание на том, как фантастика помогает формировать новые подходы к решению задач.

«Фантастика — это то, что студенты смогут реально применять в своей будущей профессии, если они будут работать в сфере инноваций. Фантастика развивает мышление, ведь когда мы читаем научную фантастику, мы попадаем в непривычные обстоятельства, в непривычную обстановку, вокруг нас какие-то необычные вещи, мы во всё это вовлекаемся и это формирует у нас, новые нейронные связи, новый взгляд на мир. И конечно, хотелось бы, чтобы курс побудил студентов читать качественную научную фантастику», — отметила Симова.

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Компании уже сегодня подчеркивают значимость писателей фантастов. Например, стартап Reflection AI представил нового ИИ-агента по имени Asimov.

Айзек Азимов — американский писатель и профессор биохимии, один из величайших авторов научной фантастики XX века, известный своими трудами о роботах, в том числе знаменитыми «тремя законами робототехники», ставшими философской основой для обсуждений этики ИИ. Назвать ИИ-агента его фамилией — символично: Азимов одним из первых серьезно задумался о взаимодействии человека и разумных машин, а его работы вдохновили поколения ученых, инженеров и разработчиков искусственного интеллекта.