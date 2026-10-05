С 1 октября российским пользователям стали массово блокировать доступ к нейросети Claude. Блокировки затронули тех, кто долго заходил в сервис через VPN и платил зарубежными картами. Одновременно аккаунты потеряли жители других стран, включая Китай.
Среди российских пострадавших есть пользователи с платной подпиской Max за $200 в месяц, которые больше года работали с одного зарубежного IP-адреса. Часть пользователей подключалась через виртуальный сервер (VPS). Письма опубликовали, в частности, руководитель направления ecom «Яндекса» и директор по продукту «ГигаАгента» в «Сбере».
В уведомлении Anthropic ссылается на подозрительные сигналы, предлагает подать апелляцию либо выгрузить историю переписок и удалить аккаунт. Публичных комментариев компания не давала.
Это не первая волна блокировок аккаунтов от Anthropic. Жалобы на блокировки российских аккаунтов появились весной 2026 года, а в апреле Anthropic начала запрашивать проверку паспорта в отдельных сценариях и при регистрации из ряда стран. В мае 2026 года доступ потеряли несколько сотен российских пользователей, среди них ИТ-специалисты и предприниматели.
В Гонконге картина схожая. По данным South China Morning Post, жалобы появились в X и Reddit в четверг, 1 октября: пользователи, которые месяцами работали через VPN, обнаружили аккаунты отключенными. Один из них написал, что полгода использовал Claude через VPN и получил письмо команды безопасности Anthropic о подозрительных сигналах.
Часть гонконгских пользователей обходила ограничения через VPN с выходом в Сингапуре и иногда регистрировалась с зарубежными платежными данными. Помимо России и Гонконга, в список неподдерживаемых территорий входят материковый Китай, Макао, Белоруссия, Иран, Куба, Северная Корея, Венесуэла и часть стран Африки.
Такие меры могут быть связаны с претензиями Anthropic к китайским разработчикам. В отчете от 10 сентября компания обвинила семь китайских лабораторий в дистилляции, то есть в обучении собственных моделей на ответах Claude. На Alibaba, по данным Anthropic, пришлось более 151 млн обменов, на Moonshot AI более 23 млн за период с мая по июль через 5,4 тыс. поддельных аккаунтов, на DeepSeek более 12,1 млн за 14 дней в июле. Пекин назвал обвинения необоснованными, а китайский регулятор вызвал все семь компаний.
Новой политики в отношении VPN Anthropic публично не объявляла. Справочный центр компании называет создание аккаунта из неподдерживаемого региона одним из оснований для блокировки, и правила разрешают пользоваться Claude только из поддерживаемых стран. Для российских команд это означает риск потерять платные аккаунты и доступ к Claude Code посреди работы. Глава Anthropic Дарио Амодеи в эссе прошлого месяца предупредил об опасности лидерства Китая в ИИ и призвал сохранить экспортные ограничения на передовые полупроводники.
Порядок основан на справочных материалах Anthropic и сообщениях пользователей. Гарантий восстановления нет.
На данный момент безопаснее всего использовать китайские или российские ИИ-сервисы. Многие пользователи, тем не менее, переходят на подписку OpenAI, хотя и тут сохраняются риски, так как в России сервис также недоступен.
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