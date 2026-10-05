С 1 октября российским пользователям стали массово блокировать доступ к нейросети Claude. Блокировки затронули тех, кто долго заходил в сервис через VPN и платил зарубежными картами. Одновременно аккаунты потеряли жители других стран, включая Китай.

Unsplash/Gemini

Среди российских пострадавших есть пользователи с платной подпиской Max за $200 в месяц, которые больше года работали с одного зарубежного IP-адреса. Часть пользователей подключалась через виртуальный сервер (VPS). Письма опубликовали, в частности, руководитель направления ecom «Яндекса» и директор по продукту «ГигаАгента» в «Сбере».

В уведомлении Anthropic ссылается на подозрительные сигналы, предлагает подать апелляцию либо выгрузить историю переписок и удалить аккаунт. Публичных комментариев компания не давала.

Это не первая волна блокировок аккаунтов от Anthropic. Жалобы на блокировки российских аккаунтов появились весной 2026 года, а в апреле Anthropic начала запрашивать проверку паспорта в отдельных сценариях и при регистрации из ряда стран. В мае 2026 года доступ потеряли несколько сотен российских пользователей, среди них ИТ-специалисты и предприниматели.

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В Гонконге картина схожая. По данным South China Morning Post, жалобы появились в X и Reddit в четверг, 1 октября: пользователи, которые месяцами работали через VPN, обнаружили аккаунты отключенными. Один из них написал, что полгода использовал Claude через VPN и получил письмо команды безопасности Anthropic о подозрительных сигналах.

Часть гонконгских пользователей обходила ограничения через VPN с выходом в Сингапуре и иногда регистрировалась с зарубежными платежными данными. Помимо России и Гонконга, в список неподдерживаемых территорий входят материковый Китай, Макао, Белоруссия, Иран, Куба, Северная Корея, Венесуэла и часть стран Африки.

Такие меры могут быть связаны с претензиями Anthropic к китайским разработчикам. В отчете от 10 сентября компания обвинила семь китайских лабораторий в дистилляции, то есть в обучении собственных моделей на ответах Claude. На Alibaba, по данным Anthropic, пришлось более 151 млн обменов, на Moonshot AI более 23 млн за период с мая по июль через 5,4 тыс. поддельных аккаунтов, на DeepSeek более 12,1 млн за 14 дней в июле. Пекин назвал обвинения необоснованными, а китайский регулятор вызвал все семь компаний.

Новой политики в отношении VPN Anthropic публично не объявляла. Справочный центр компании называет создание аккаунта из неподдерживаемого региона одним из оснований для блокировки, и правила разрешают пользоваться Claude только из поддерживаемых стран. Для российских команд это означает риск потерять платные аккаунты и доступ к Claude Code посреди работы. Глава Anthropic Дарио Амодеи в эссе прошлого месяца предупредил об опасности лидерства Китая в ИИ и призвал сохранить экспортные ограничения на передовые полупроводники.

Что делать, если заблокировали аккаунт Claude

Порядок основан на справочных материалах Anthropic и сообщениях пользователей. Гарантий восстановления нет.

Убедитесь, что это блокировка, а не сбой. Откройте status.claude.com. Если сервис работает, а при входе показан экран ограниченного доступа или пришло письмо от команды Safeguards, аккаунт отключен.

Откройте status.claude.com. Если сервис работает, а при входе показан экран ограниченного доступа или пришло письмо от команды Safeguards, аккаунт отключен. Войдите в заблокированный аккаунт. Зайдите на claude.ai с адресом, к которому привязан аккаунт. Форма апелляции доступна только после входа и открывается с экрана ограниченного доступа (claude.ai/restricted). Если ссылка из письма ведет на главную страницу, откройте claude.ai вручную.

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Сначала выгрузите данные. На этом же экране доступны экспорт и удаление аккаунта. История чатов и память выгружаются в формате JSON. Объем экспорта может быть ограничен в зависимости от нарушения, поэтому делайте его до подачи заявки. Писать в поддержку для этого не нужно.

На этом же экране доступны экспорт и удаление аккаунта. История чатов и память выгружаются в формате JSON. Объем экспорта может быть ограничен в зависимости от нарушения, поэтому делайте его до подачи заявки. Писать в поддержку для этого не нужно. Заполните форму апелляции. Укажите адрес почты аккаунта, дату уведомления, тариф (Free, Pro или Max) и задачи, для которых вы использовали Claude. Пишите только достоверные сведения: команда Safeguards изучит причину отключения. Дождитесь ответа.



Укажите адрес почты аккаунта, дату уведомления, тариф (Free, Pro или Max) и задачи, для которых вы использовали Claude. Пишите только достоверные сведения: команда Safeguards изучит причину отключения. Дождитесь ответа. Используйте резервный канал почты. Для обращений используйте оба адреса usersafety@anthropic.com и support@anthropic.com.

Для обращений используйте оба адреса usersafety@anthropic.com и support@anthropic.com. Запросите возврат за подписку. Обратитесь в поддержку через support.claude.com. В мае, по сообщениям СМИ, российским пользователям возвращали деньги за подписку, но аккаунты и данные не восстанавливали.

Обратитесь в поддержку через support.claude.com. В мае, по сообщениям СМИ, российским пользователям возвращали деньги за подписку, но аккаунты и данные не восстанавливали. Есть ли шанс на разблокировку? Если аккаунт создан или использовался из региона вне списка поддерживаемых, в том числе из России, апелляция, вероятнее всего, будет отклонена: это основание для блокировки по правилам Anthropic. По данным Transparency Hub за второе полугодие 2025 года, из 52 тыс. апелляций удовлетворено около 1,7 тыс. Новая регистрация в обход блокировки нарушает те же правила и повышает риск повторного отключения. Сохраните экспорт, промпты и рабочие материалы и перенесите процессы на другие сервисы.

На данный момент безопаснее всего использовать китайские или российские ИИ-сервисы. Многие пользователи, тем не менее, переходят на подписку OpenAI, хотя и тут сохраняются риски, так как в России сервис также недоступен.

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