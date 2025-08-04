Российская деловая платформа TenChat представила технологию поиска профилей соискателей на основе искусственного интеллекта, позволяющую находить кандидатов не через многочисленные фильтры, а запросом в свободной форме. Подробности — в распоряжении «Инка».

Snowing/Freepik

Инструмент, уже доступный пользователям iOS и Android, трансформирует традиционные подходы к деловым коммуникациям и подбору персонала.

Разработчики соцсети для делового обещния устранили главную проблему современных платформ — необходимость ручного заполнения многочисленных фильтров и форм. Вместо этого пользователи могут формулировать запросы в естественной разговорной форме. Например, поиск «финансовый аналитик в Москве с опытом работы в банковском секторе и знанием Python» мгновенно выдает точные совпадения из базы профилей.

Технология оценивает навыки, опыт, место жительства, возраст и карьерные цели пользователей. По словам представителей компании, это первый в мире пример такого умного поиска в профессиональной соцсети. Разработка объединяет в одном инструменте поиск рабочего места, деловые знакомства и подбор партнеров.

Разработка выпущена в рамках стратегии TenChat по созданию комплексной цифровой экосистемы. Платформа, включенная в реестр российского программного обеспечения, таким образом представляет потенциал отечественных решений в области искусственного интеллекта.

Использования нейросетей для упрощения получения нужного результата набирает обороты во всех сферах жизни. Так, в середине июля исследователи «Яндекс Поиска» выяснили, что интерес пользователей к ИИ-ботам и ИИ-агентам в России достиг рекордных показателей. В частности, запросы с этими терминами впревысили 80 тыс., сравнявшись с популярностью вопроса «Что приготовить на ужин».

В то же время зарубежные специалисты предупреждают: использование искусственного интеллекта в процессе найма может приводить к искажению поведения кандидатов и, как следствие, к необьективным результатам отбора. По данным исследователей из Роттердамской школы менеджмента при Университете Эразма, кандидаты пытаются «понравиться» ИИ, поэтому делают акцент на определенных качествах и преуменьшают другие.