Российский рынок универмагов после нескольких лет активного развития фактически поставил новые открытия на паузу. Если в 2023−2025 годах в стране регулярно запускались мультибрендовые пространства, то с начала 2026 года не открылось ни одного нового объекта этого формата.

По данным консультантов рынка недвижимости, самым активным для сегмента стал 2023 год, когда операторы открыли рекордные за десятилетие 76 тыс. кв. м новых площадей. Затем темп резко снизился: в 2024 году к рынку добавилось 12 тыс. кв. м, в 2025-м — 17 тыс. кв. м, а в 2026 году новых запусков пока нет.

Одновременно растет число закрытий. С мая 2025 года работу прекратили 35 комплексов, тогда как новых запусков за этот период было всего три, и все — от одного оператора. В результате общий объем действующих площадей перестал увеличиваться и сейчас оценивается примерно в 300 тыс. кв. м. Сами проекты становятся компактнее: если несколько лет назад операторы открывали крупные пространства, то теперь чаще выбирают небольшие объекты с более осторожной экономикой.

Эксперты объясняют замедление исчерпанием эффекта, который возник после ухода многих иностранных ретейлеров. Освободившиеся площади тогда быстро заняли российские бренды и новые концепции, но этот резерв оказался ограниченным. Дальнейший рост уперся в число компаний, которые могут стабильно обеспечивать продажи, обновлять ассортимент и привлекать покупателей.

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Сложности испытывают и сами участники рынка. Представители индустрии отмечают, что многие российские бренды сталкиваются с проблемами при разработке и производстве новых коллекций. Для универмагов это особенно чувствительно: если ассортимент обновляется медленнее, покупатели реже видят повод вернуться, а формат теряет одно из своих главных преимуществ — разнообразие марок в одном пространстве.

Дополнительное давление создает сокращение притока новых игроков. Если раньше российский рынок ежегодно пополнялся десятками международных брендов, то теперь таких запусков заметно меньше. Из-за этого владельцам универмагов сложнее обновлять предложение и поддерживать интерес аудитории.

Меняется и поведение покупателей. Все больше потребителей выбирают товары через интернет, заранее сравнивают цены и ассортимент и приходят в офлайн-магазины уже с конкретной целью. Из-за этого крупные мультибрендовые пространства постепенно теряют одно из своих ключевых преимуществ — возможность познакомить посетителя с большим количеством брендов в одном месте.

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На рынке сказывается и снижение посещаемости торговых центров. Поток покупателей в фешн-сегменте продолжает сокращаться, и для универмагов, зависящих от высокой проходимости, это особенно болезненно. При снижении трафика падают продажи, а расходы на содержание объектов остаются высокими

Финансовая нагрузка на операторов также растет. Дорожают аренда, логистика, оплата труда и маркетинг. Дополнительные расходы возникают из-за поставок зарубежной продукции через альтернативные каналы, что снижает прибыльность бизнеса.

По мнению аналитиков, рынок универмагов вступил в этап естественной коррекции после периода бурного роста. В ближайшие годы участники отрасли будут сосредоточены не столько на новых открытиях, сколько на повышении эффективности уже работающих объектов. Главной задачей станет поиск форматов, которые смогут конкурировать с маркетплейсами и специализированной розницей.

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