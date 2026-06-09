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В России с начала года не открылось ни одного нового универмага

Российский рынок универмагов после нескольких лет активного развития фактически поставил новые открытия на паузу. Если в 2023−2025 годах в стране регулярно запускались мультибрендовые пространства, то с начала 2026 года не открылось ни одного нового объекта этого формата.

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По данным консультантов рынка недвижимости, самым активным для сегмента стал 2023 год, когда операторы открыли рекордные за десятилетие 76 тыс. кв. м новых площадей. Затем темп резко снизился: в 2024 году к рынку добавилось 12 тыс. кв. м, в 2025-м — 17 тыс. кв. м, а в 2026 году новых запусков пока нет.

Одновременно растет число закрытий. С мая 2025 года работу прекратили 35 комплексов, тогда как новых запусков за этот период было всего три, и все — от одного оператора. В результате общий объем действующих площадей перестал увеличиваться и сейчас оценивается примерно в 300 тыс. кв. м. Сами проекты становятся компактнее: если несколько лет назад операторы открывали крупные пространства, то теперь чаще выбирают небольшие объекты с более осторожной экономикой.

Эксперты объясняют замедление исчерпанием эффекта, который возник после ухода многих иностранных ретейлеров. Освободившиеся площади тогда быстро заняли российские бренды и новые концепции, но этот резерв оказался ограниченным. Дальнейший рост уперся в число компаний, которые могут стабильно обеспечивать продажи, обновлять ассортимент и привлекать покупателей.

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Сложности испытывают и сами участники рынка. Представители индустрии отмечают, что многие российские бренды сталкиваются с проблемами при разработке и производстве новых коллекций. Для универмагов это особенно чувствительно: если ассортимент обновляется медленнее, покупатели реже видят повод вернуться, а формат теряет одно из своих главных преимуществ — разнообразие марок в одном пространстве.

Дополнительное давление создает сокращение притока новых игроков. Если раньше российский рынок ежегодно пополнялся десятками международных брендов, то теперь таких запусков заметно меньше. Из-за этого владельцам универмагов сложнее обновлять предложение и поддерживать интерес аудитории.

Меняется и поведение покупателей. Все больше потребителей выбирают товары через интернет, заранее сравнивают цены и ассортимент и приходят в офлайн-магазины уже с конкретной целью. Из-за этого крупные мультибрендовые пространства постепенно теряют одно из своих ключевых преимуществ — возможность познакомить посетителя с большим количеством брендов в одном месте.

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На рынке сказывается и снижение посещаемости торговых центров. Поток покупателей в фешн-сегменте продолжает сокращаться, и для универмагов, зависящих от высокой проходимости, это особенно болезненно. При снижении трафика падают продажи, а расходы на содержание объектов остаются высокими

Финансовая нагрузка на операторов также растет. Дорожают аренда, логистика, оплата труда и маркетинг. Дополнительные расходы возникают из-за поставок зарубежной продукции через альтернативные каналы, что снижает прибыльность бизнеса.

По мнению аналитиков, рынок универмагов вступил в этап естественной коррекции после периода бурного роста. В ближайшие годы участники отрасли будут сосредоточены не столько на новых открытиях, сколько на повышении эффективности уже работающих объектов. Главной задачей станет поиск форматов, которые смогут конкурировать с маркетплейсами и специализированной розницей.

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