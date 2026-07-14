Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ-2026. Значительная часть решений касается малого и среднего бизнеса, цифровизации и инвестиционного климата. Власти должны упростить работу производственных компаний, сохранить действующий порог для освобождения бизнеса на УСН от НДС и создать более удобный механизм перехода между налоговыми режимами.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Что поручено сделать для бизнеса:

Упростить работу производственных МСП. Правительство совместно с деловыми объединениями до 1 октября должно подготовить предложения по снижению административных барьеров для малого и среднего бизнеса в производственной сфере.

Правительство совместно с деловыми объединениями до 1 октября должно подготовить предложения по снижению административных барьеров для малого и среднего бизнеса в производственной сфере. Сохранить льготу по НДС для компаний на УСН. Правительство и Госдума должны закрепить сохранение порога выручки 20 млн рублей, после которого компании теряют право на освобождение от уплаты НДС. Закон необходимо принять до 1 августа 2026 года.

Правительство и Госдума должны закрепить сохранение порога выручки 20 млн рублей, после которого компании теряют право на освобождение от уплаты НДС. Закон необходимо принять до 1 августа 2026 года. Сделать переход между налоговыми режимами проще. Власти до 1 октября должны разработать механизм, который позволит предпринимателям без лишних административных издержек менять организационно-правовую форму и систему налогообложения, в том числе с использованием типовых цифровых решений.

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Подготовить стратегию развития цифровых платформ. До 15 декабря 2026 года правительству необходимо представить национальную стратегию развития цифровых платформ и платформенных решений до 2036 года.

До 15 декабря 2026 года правительству необходимо представить национальную стратегию развития цифровых платформ и платформенных решений до 2036 года. Разработать стратегию развития автономных систем. Аналогичный документ до 2036 года должен быть подготовлен совместно с отраслевыми организациями.

Аналогичный документ до 2036 года должен быть подготовлен совместно с отраслевыми организациями. Сформировать перечень крупных инвестпроектов до 2035 года. Правительство вместе с регионами и бизнесом определит перспективные проекты и при необходимости обеспечит им дополнительные меры поддержки. Первый доклад по этому вопросу должен быть подготовлен до 1 ноября 2026 года.

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Узаконить стажировки. Правительство и Госдума до 1 августа должны закрепить в законодательстве понятия «стажер» и «трудоустройство на стажировку», а также разрешить заключение ученических договоров между работодателем и работником.

Правительство и Госдума до 1 августа должны закрепить в законодательстве понятия «стажер» и «трудоустройство на стажировку», а также разрешить заключение ученических договоров между работодателем и работником. Разработать механизм коллективных инвестиций через цифровые платформы. До 1 июля 2027 года планируется создать правовую базу для финансирования проектов городской среды с возможностью софинансирования из бюджетов и предоставления налогового вычета гражданам.

До 1 июля 2027 года планируется создать правовую базу для финансирования проектов городской среды с возможностью софинансирования из бюджетов и предоставления налогового вычета гражданам. Создать правовой режим для населенных пунктов опережающего развития. До 1 октября 2027 года законодательные изменения должны обеспечить реализацию крупных инвестиционных проектов и определить особенности строительства и управления такими территориями.

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