Число регистраций новых компаний в сфере общепита за первый квартал 2025 года выросло на 5,1% год к году, почти до 10 тыс., подсчитали в «Контур.Фокусе». В прошлом году наблюдался спад: тогда показатель сократился на 3,8%, до 9,5 тыс.

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По мнению экспертов, предприниматели осознали, что высокой ключевой ставке Центробанка (сейчас составляет 21%) «предстоит жить долго», и те, кто ранее занимал выжидательную позицию, решили реализовать свои планы.

Одним из факторов роста регистраций новых предприятий в сфере общепственного питания также является повышение уровня рентабельности этого бизнеса, считают специалисты.

Среди других причин роста числа регистраций эксперты назвали ожидания в отношении возвращения на российский рынок международных брендов общепита, из-за чего некоторые рестораторы вернулись к идее открытия новых заведений в расчете на будущую работу по франшизе.

В январе — марте 2025 года выручка рестораторов выросла на 15% за счет увеличения числа покупок на 2% и среднего чека на 13%, до 1,3 тыс. руб., сообщает газета со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Кроме того, по данным Росстата, в 2024 году объем рынка общепита вырос на 20% год к году, до 3,44 трлн руб., пишет издание.