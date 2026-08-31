Робототехнический стартап Sharpa, созданный основателями Hesai Technology, впервые раскрыл данные о финансировании. В общей сложности компания привлела более 4,5 млрд юаней (около $669 млн), сообщает DealStreetAsia. Одновременно Sharpa и Dairy Queen открыли в Шанхае ресторан, где человекоподобные роботы автономно готовят и выдают мороженое.

Sharpa

Sharpa создали в 2024 году три сооснователя Hesai — гендиректор Дэвид Ли, технический директор Сян Шаоцин и главный научный сотрудник Сунь Кай. Среди инвесторов стартап назвал Alibaba Group, Meituan, Tencent Holdings, JD.com и Transsion Holdings. В компанию также вложились HongShan, Qiming Venture Partners, Luminous Ventures и венчурное подразделение Meituan Long-Z Investments.

По данным DealStreetAsia, после привлечения средств Sharpa оценили в 22 млрд юаней, или примерно в $3,3 млрд. Компания раскрыла данные о финансировании за день до открытия флагманского ресторана Dairy Queen в шанхайском районе Цзинъань — точка заработала 29 августа. Sharpa называет проект первым случаем, когда человекоподобные роботы полностью автономно работают в действующем коммерческом заведении общепита.

Ресторан работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Роботы Sharpa самостоятельно выполняют 55 операций: принимают заказ, готовят фирменное мороженое Blizzard, переворачивают стакан вверх дном и выдают его посетителю. При этом они используют стандартное оборудование Dairy Queen — специально переделывать под них кухню и инструменты не пришлось.

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По словам сооснователя Sharpa Дэвида Ли, для коммерческого применения роботу недостаточно один раз справиться с отдельной задачей. Он должен долго и стабильно выполнять цепочки сложных операций в реальной среде, которую специально под него не меняли.

По словам Ли, компания запустила полноценный действующий ресторан, чтобы проверить перспективы коммерческого применения универсальных человекоподобных роботов в реальной среде.

Sharpa направит средства на разработку ключевых технологий, расширение команды и переход от технических испытаний к использованию универсальных роботов в реальных условиях, сообщила компания.

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Штаб-квартира Sharpa находится в Сингапуре. Стартап разрабатывает универсальных роботов и ключевые компоненты для них, поставляя продукцию производителям робототехники, исследовательским институтам и компаниям из сферы общепита. В дальнейшем Sharpa намерена выйти на рынок бытовых роботов. Операционный центр компании расположен в Калифорнии, а производство и исследования сосредоточены в Шанхае.

За десять лет до создания Sharpa, в 2014 году, Ли, Сян и Сунь основали производителя 3D-лидаров Hesai. До выхода на биржу компания привлекла более $500 млн от Xiaomi, Meituan, Bosch, Baidu и других инвесторов. В начале 2023 года Hesai провела IPO на Nasdaq на $190 млн, а в сентябре 2025-го разместила акции в Гонконге и привлекла еще $531 млн.

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