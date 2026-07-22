Владельцам пунктов выдачи заказов предложили дать возможность покупать собственные помещения по льготной ипотеке. Международная ассоциация развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) направила соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину.
МАРМП предложила субсидировать ставки по таким кредитам и удерживать их на уровне 5−7%. Программа должна распространяться на покупку коммерческих помещений площадью до 50 кв. м в городах с населением не более 100 тыс. человек.
Максимальную сумму займа ассоциация предложила ограничить 5 млн руб. Претендовать на льготный кредит смогут владельцы ПВЗ, проработавших не менее 12 месяцев. По расчетам МАРМП, поддержка 10 тыс. предпринимателей будет ежегодно обходиться бюджету в 3,3−3,9 млрд руб.
В ассоциации считают высокую стоимость аренды одной из главных проблем владельцев ПВЗ. Покупка собственного помещения, по мнению авторов инициативы, снизит зависимость бизнеса от роста ставок и риска досрочного расторжения договора. Проработать программу МАРМП предложила совместно с Минстроем и институтом развития ДОМ.РФ. Профильные ведомства инициативу пока не комментировали.
В последние годы сеть ПВЗ в России быстро расширялась. К началу 2026 года число точек превысило 226 тыс., увеличившись за год на 45%. Теперь рост начал замедляться — предприниматели реже открывают новые пункты, а владельцы действующих ПВЗ не спешат расширять бизнес. Среди главных причин участники рынка называют увеличение операционных расходов и более медленный рост выплат со стороны маркетплейсов.
Отраслевые эксперты оценили предложение неоднозначно. Сторонники инициативы считают, что собственное помещение сделает бизнес стабильнее, снизит зависимость от арендодателей и позволит предпринимателю сформировать долгосрочный актив.
Другие эксперты предлагают направить деньги на субсидирование аренды или расходов на персонал. По их мнению, многие предприниматели сознательно выбирают съемные помещения, поскольку это позволяет им сохранять гибкость и не вкладывать крупные суммы в недвижимость.
Маркетплейсы при этом развивают собственные программы для владельцев ПВЗ. В Ozon, например, новым пунктам предлагают повышенные выплаты в течение первых трех месяцев работы, а партнерам в приоритетных локациях — финансовую поддержку в размере до 4,5 млн руб.
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