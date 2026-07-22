Владельцам пунктов выдачи заказов предложили дать возможность покупать собственные помещения по льготной ипотеке. Международная ассоциация развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) направила соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину.

Фото: Ирина Алтухова/РИА Новости

МАРМП предложила субсидировать ставки по таким кредитам и удерживать их на уровне 5−7%. Программа должна распространяться на покупку коммерческих помещений площадью до 50 кв. м в городах с населением не более 100 тыс. человек.

Максимальную сумму займа ассоциация предложила ограничить 5 млн руб. Претендовать на льготный кредит смогут владельцы ПВЗ, проработавших не менее 12 месяцев. По расчетам МАРМП, поддержка 10 тыс. предпринимателей будет ежегодно обходиться бюджету в 3,3−3,9 млрд руб.

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В ассоциации считают высокую стоимость аренды одной из главных проблем владельцев ПВЗ. Покупка собственного помещения, по мнению авторов инициативы, снизит зависимость бизнеса от роста ставок и риска досрочного расторжения договора. Проработать программу МАРМП предложила совместно с Минстроем и институтом развития ДОМ.РФ. Профильные ведомства инициативу пока не комментировали.

В последние годы сеть ПВЗ в России быстро расширялась. К началу 2026 года число точек превысило 226 тыс., увеличившись за год на 45%. Теперь рост начал замедляться — предприниматели реже открывают новые пункты, а владельцы действующих ПВЗ не спешат расширять бизнес. Среди главных причин участники рынка называют увеличение операционных расходов и более медленный рост выплат со стороны маркетплейсов.

Отраслевые эксперты оценили предложение неоднозначно. Сторонники инициативы считают, что собственное помещение сделает бизнес стабильнее, снизит зависимость от арендодателей и позволит предпринимателю сформировать долгосрочный актив.

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Другие эксперты предлагают направить деньги на субсидирование аренды или расходов на персонал. По их мнению, многие предприниматели сознательно выбирают съемные помещения, поскольку это позволяет им сохранять гибкость и не вкладывать крупные суммы в недвижимость.

Маркетплейсы при этом развивают собственные программы для владельцев ПВЗ. В Ozon, например, новым пунктам предлагают повышенные выплаты в течение первых трех месяцев работы, а партнерам в приоритетных локациях — финансовую поддержку в размере до 4,5 млн руб.

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