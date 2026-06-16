Российские власти решили отдельно прописать ответственность маркетплейсов перед продавцами. Поправки к КоАП, одобренные правительственной комиссией, вводят для операторов цифровых платформ отдельную систему административных штрафов за нарушения прав селлеров и пользователей.

Одним из ключевых нововведений станет ответственность за давление на ценовую политику продавцов. Если площадка не даст селлеру отказаться от скидок за его счет или проигнорирует такой отказ, штраф может составить до 400 тыс. руб. Такие же санкции предусмотрены за давление на партнеров после отказа участвовать в акциях — например, через ухудшение позиций товаров в поиске, снижение рейтинга магазина, ограничение доступа к сервисам или прекращение размещения карточек.

Отдельный блок поправок касается конфликтов между маркетплейсами и продавцами. Законопроект вводит штрафы за затягивание рассмотрения обращений. Если жалоба останется без решения более 15 дней или неправомерные ограничения не снимут в течение 48 часов, штраф может достигнуть 500 тыс. руб.

Минэкономразвития пересмотрело подход к штрафам ко второму чтению документа. Если первоначальная версия предусматривала общий механизм ответственности, то теперь нарушения разделили по категориям. За менее значимые проступки штрафы составят от 20 тыс. до 50 тыс. руб., а за действия, которые могут напрямую повлиять на бизнес продавца, санкции будут в несколько раз выше.

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Изменения связаны с законом о платформенной экономике, который был принят летом 2025 года и начнет действовать с 1 октября 2026 года. Документ впервые закрепляет правовой статус цифровых платформ, маркетплейсов и других участников отрасли, а также устанавливает правила их взаимодействия с покупателями и партнерами.

Вместе с новыми штрафами власти предлагают увеличить срок привлечения к ответственности по таким делам с 60 до 90 дней. В Минэкономразвития считают, что нарушения в цифровой среде сложнее расследовать — нужно больше времени на сбор доказательств и анализ действий платформ.

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Часть норм заработает позже. Требования об автоматической сверке данных о товарах через государственные информационные системы вступят в силу только с 1 января 2027 года. Отсрочка нужна, чтобы крупнейшие платформы успели настроить взаимодействие с двенадцатью государственными базами данных.

Представители рынка в целом поддержали предложенные изменения. В Ассоциации цифровых платформ назвали их логичным продолжением реформы регулирования отрасли. Схожую позицию заняли в Ассоциации компаний интернет-торговли, а также в Ozon и RWB. Там новые правила назвали взвешенными.

При этом участники рынка считают, что итоговый эффект будет зависеть не столько от размеров штрафов, сколько от практики применения новых норм. Для продавцов и платформ критически важны единые критерии оценки нарушений, понятные основания для ограничений и прозрачные процедуры урегулирования споров.

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