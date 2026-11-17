Американский предприниматель Джордан Белфорт, чья история легла в основу фильма «Волк с Уолл-стрит», представил стартап Tone — платформу голосового искусственного интеллекта для автоматизации продаж. Разработчики утверждают, что система умеет менять интонацию, темп речи и громкость голоса, чтобы эффективнее убеждать собеседника. Компания уже привлекла около $10 млн инвестиций и начала работать с корпоративными клиентами.

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В основе технологии лежит методика Straight Line Persuasion, которую Белфорт развивает с конца 1980-х годов. Она предполагает управление ходом разговора и последовательное подведение клиента к покупке. По словам предпринимателя, обычные голосовые нейросети умеют воспроизводить человеческую речь, но зачастую неправильно расставляют эмоциональные акценты. Tone должна решать эту проблему за счет управления примерно 15 вариантами интонации в зависимости от ситуации.

Например, система может превратить утверждение в вопрос, чтобы вовлечь собеседника в диалог, снизить громкость голоса для создания ощущения конфиденциальности или изменить темп речи, чтобы подчеркнуть важность информации.

При этом агент анализирует ответы клиента и пытается возвращать беседу к заранее установленной цели. Белфорт утверждает, что модель обучалась на материалах его выступлений и консультаций за последние 30 лет. Разработчики также создали собственные компактные модели для обработки речи с низкой задержкой.

По данным Белфорта, время реакции агента составляет около 600 миллисекунд. Это позволяет поддерживать разговор без длительных пауз, которые могут мешать общению с клиентами. Сейчас Tone используют юридические компании, страховщики, автомобильные дилеры и организации, которые проводят опросы.

В страховании агент способен самостоятельно выяснить потребности покупателя, уточнить бюджет, предложить подходящий полис и объяснить различия между тарифами. Предприниматель утверждает, что система может провести весь процесс продажи без участия человека.

Одновременно Tone запускает платформу самообслуживания для авторов книг и создателей цифрового контента. Она позволяет превращать тексты в аудиозаписи с эмоциональной подачей, а в дальнейшем пользователи смогут создавать цифровые копии собственного голоса.

Компания обещает проверять согласие владельца голоса перед клонированием. Для этого потребуется записать контрольный образец речи в реальном времени, а при загрузке готовых аудиофайлов — дополнительно подтвердить совпадение голосовых характеристик.

Разработчиком Tone выступает компания Straightline. AI, которую Белфорт основал вместе с венчурным инвестором Шервином Пишеваром. Техническую команду возглавляет Бен Сассман. По словам Белфорта, стартап уже получил от клиентов около $700 тыс. — $1 млн выручки.

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Платформа использует несколько схем оплаты: поминутную тарификацию голосовых сервисов, ежемесячную подписку для создателей контента и вознаграждение за успешные продажи. Предприниматель намерен привлечь дополнительный капитал для расширения инфраструктуры.

Отдельный вопрос касается законности автоматических звонков. В феврале 2024 года Федеральная комиссия по связи США (FCC) распространила ограничения закона Telephone Consumer Protection Act на звонки со сгенерированными ИИ голосами. Как правило, для таких обращений необходимо предварительное согласие получателя.

Белфорт утверждает, что Tone не разрешает использовать систему для массовых холодных звонков и работает только с клиентами, которые дали согласие на общение, либо с действующей клиентской базой при соблюдении применимых требований.

Tone выходит на рынок, где уже работают ElevenLabs, Cartesia и другие разработчики голосового ИИ. Белфорт считает, что преимущество его платформы заключается в управлении интонациями для достижения конкретной цели разговора, а соответствующая технология защищена американским патентом.

Однако независимых испытаний, которые подтвердили бы превосходство Tone по конверсии продаж, пока нет. Сам предприниматель признает, что опытные продавцы пока эффективнее его ИИ-агента. Коммерческие перспективы проекта будут зависеть от того, сможет ли система повысить результативность звонков и одновременно соблюдать требования законодательства.

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