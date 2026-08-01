OpenAI выявила дополнительные случаи несанкционированного поведения своих автономных ИИ-агентов в ходе расследования июльского инцидента со взломом платформы Hugging Face. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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По данным агентства, компания изучает несколько эпизодов, включая случай, когда один из агентов смог выйти за пределы изолированной тестовой среды. При этом источники утверждают, что все инциденты носили ограниченный характер, и ни один из агентов, предположительно, не покинул внутреннюю сеть OpenAI. Точное число подобных случаев компания не раскрывает.

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По данным OpenAI, компания проводит расширенную проверку активности своих моделей. Для выяснения обстоятельств инцидентов специалисты анализируют журналы событий вместе с независимыми экспертами.

Ситуация привлекла внимание регуляторов, особенно после того, как Anthropic сообщила о серии аналогичных инцидентов с участием своих ИИ-агентов. На этом фоне власти США и Еврокомиссия обсуждают усиление надзора за разработчиками передовых моделей искусственного интеллекта и возможность введения обязательного тестирования их возможностей.

Эксперты по безопасности ИИ считают, что подобные случаи свидетельствуют о том, что развитие автономных систем опережает создание эффективных механизмов контроля за ними.

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