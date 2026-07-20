Лето остается главным сезоном для туристической индустрии, но за красивыми маршрутами скрывается сложный бизнес с высокой конкуренцией, кадровыми проблемами и постоянным поиском новых моделей роста. Поэтому редакция «Инка» вновь открывает неделю туризма — серию материалов для предпринимателей, которые уже работают на этом рынке или только присматриваются к нему.

Прошлым летом мы впервые посвятили туризму сразу несколько тематических недель. В этом году возвращаемся к теме с новой программой: в центре внимания окажутся не туроператоры, гиды и гостиницы по-отдельности, но весь рынок путешествий, включая устойчивый туризм, трэвел-тех и событийную экономику.

В течение недели с 20 по 26 июля мы поговорим о том, как меняются привычки путешественников, почему внутренний туризм продолжает расти, какие ниши только начинают формироваться и где предприниматели сегодня находят возможности для развития. Нас интересуют не только цифры рынка, но и решения, которые помогают бизнесу адаптироваться к новым условиям.

Среди героев проекта — предприниматели, управляющие гостиницами, организаторы путешествий, эксперты отрасли и авторы собственных туристических проектов. Своим опытом мы попросили поделиться, в частности, ресторатора Дмитрия Левицкого, основателя «Южноуральской тропы» Раиса Габитова, сооснователя «Силы ветра» Саши Сколкова, генеральный менеджер Ararat Park Hyatt Moscow Оксана Масюкова, а также другие участники рынка.

Мы обсудим, что дает бизнесу устойчивый туризм, почему нишевые путешествия становятся все популярнее, как развивается деловой и событийный туризм, какие ошибки чаще всего совершают владельцы гостиничных проектов и как меняются командировки вместе с запросами компаний.

Отдельное внимание уделим технологиям. Наши спикеры расскажут о сервисах бронирования, тревел-платформах и цифровых инструментах, которые помогают туристическому бизнесу искать клиентов и повышать эффективность.

Не останется без внимания и региональная повестка. Мы раскроем, почему туристический потенциал российских городов давно перестал зависеть только от достопримечательностей, как события становятся драйвером экономики территорий и зачем небольшим городам сильная стратегия развития вместо очередного логотипа.

По традиции нас интересуют не парадные истории успеха, а рабочая кухня предпринимателей: удачные решения, просчеты, экономика проектов, поиск сотрудников, отношения с клиентами и то, как меняется бизнес в отрасли, которая зависит буквально от каждого сезона.

Если вы работаете в индустрии путешествий, развиваете смежный бизнес или просто хотите понимать, куда движется рынок, — присоединяйтесь. Здесь будет много практики и чуть меньше открыток с закатами.

Все материалы проекта вы можете прочитать и рассмотреть на сайте incrussia.ru с тэгом «тематические недели» и в Telegram-канале @incrussiamedia.