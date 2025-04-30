Аналитический центр ВЦИОМ представил результаты исследования, посвященного оценке россиянами своих профессиональных компетенций и их влияния на карьеру. Данные показывают, что за последние 20 лет произошли значимые изменения в восприятии роли квалификации, однако сохраняются заметные диспропорции.

С момента запуска национального проекта «Кадры» в январе 2025 года проблема дефицита квалифицированных специалистов остается актуальной. При этом самооценка соответствия навыков работников требованиям их должностей демонстрирует стабильность.

Как и в 2004 году, каждый третий россиянин уверен в полном соответствии своей квалификации выполняемой работе. Исследователи отмечают, что чем выше уровень образования и доходов, тем больше уверенность в релевантности профессиональных компетенций.

За два десятилетия значительно увеличилась доля работников, проходивших профессиональную переподготовку, — с 34% в 2005 году до 43% в 2025-м. Этот рост обусловлен прежде всего повышением спроса на курсы дополнительного образования как по основной, так и по смежным специальностям, что свидетельствует о возросшей адаптивности работников и чувствительности рынка труда к вопросам квалификации.

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Индекс влияния навыков на доходы вырос с 50 до 57 пунктов, причем основной прирост (+6 пунктов) пришелся на период 2005—2013 гг., тогда как в последующие 12 лет динамика практически остановилась (+1 пункт).

Напротив, индекс карьерного влияния профессиональных компетенций показывает устойчивый рост — с 50 до 61 пункта за тот же период. Наиболее значительную динамику демонстрирует индекс востребованности навыков, поднявшийся с 64 до 76 пунктов, что указывает на растущий кадровый дефицит в экономике.

Географический анализ выявил существенные региональные различия. Наивысшие значения интегрального индекса (67 пунктов) зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе. В столичных городах отмечается высокое влияние навыков как на доходы (64 пункта), так и на карьеру (65 пунктов), что характерно для зрелых конкурентных рынков.

На Дальнем Востоке высокий интегральный показатель достигается за счет рекордной оценки востребованности квалификации (78 пунктов) при относительно умеренном влиянии на доходы (57 пунктов), что может свидетельствовать о специфическом кадровом голоде в регионе.

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Мужчины в целом чаще отмечают влияние профессиональных навыков на доходы и карьеру, что исследователи связывают как с особенностями профессиональной сегрегации, так и с существующим гендерным разрывом в оплате труда.

Наибольшую отдачу от квалификации получают представители поколения миллениалов (интегральный индекс 66—69 пунктов), что объясняется сочетанием накопленного опыта и активной позиции на рынке труда.

Проведенное исследование выявило, что при растущем спросе на квалифицированные кадры и увеличивающейся роли профессиональных навыков в карьерном росте их влияние на уровень доходов остается ограниченным. Этот дисбаланс ставит новые вопросы перед реализацией национального проекта «Кадры» и требует переосмысления механизмов мотивации профессионального развития.