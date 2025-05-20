В преддверии выхода многосерийной адаптации саги о Гарри Поттере кинокомпания Warner Bros. приступает к реализации беспрецедентного проекта — строительства полноценного «города» на территории своих легендарных студий Leavesden в Хартфордшире на юго-востоке Англии. Инвестиции в этот амбициозный проект достигают 1 млрд фунтов стерлингов (более $1,3 млрд), что делает его одним из самых масштабных в истории телевизионного производства.

Фото: harrypotter.com

Новый комплекс представляет собой не просто съемочные площадки, а целый автономный городок с развитой инфраструктурой. Центральным элементом станет точная копия Литл Уингинга, где у родственников жил до поступления в Хогвартс Гарри, с полностью переработанным Приват-драйв — на этот раз в стиле «фальшивого тюдора», что позволит визуально отличить сериал от киноэпопеи.

На территории возводят разветвленную сеть дорог, многоуровневые парковки и гигантские звукозаписывающие павильоны площадью до 3,5 тыс. кв. м каждый.

Учитывая планируемую продолжительность съемок, создатели уделяют особое внимание инфраструктуре. На территории построят специализированную школу для юных актеров с полным учебным циклом, что позволит совмещать образовательный процесс со съемками.

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Медицинский центр с круглосуточным дежурством врачей обеспечит безопасность участников производства. Отдельное внимание уделяют животным — для сов, крыс (включая будущую Коросту), лошадей и даже гигантских пауков-акромантул создадут специальные условия содержания.

Производственная команда уже насчитывает более 600 специалистов, включая строителей, работающих в три смены, экспертов по спецэффектам и дрессировщиков животных.

Актерский состав пополняют признанные мастера: Джанет Мактир воплотит профессора МакГонагалл, Паапа Эссидеу примерит мантию Северуса Снегга, а Джон Литгоу перевоплотится в Альбуса Дамблдора. Роль Хагрида доверена Нику Фросту, а Аргуса Филча сыграет Пол Уайтхаус.

Кастинг главных детских ролей стал беспрецедентным по масштабу — на роли Гарри, Рона и Гермионы подано 32 тыс. заявок. Многоэтапный отбор включает проверку актерской химии, тесты на импровизацию и продолжительные пробы в разных составах. Создатели намерены найти «неизвестные лица» без большого актерского опыта.

Проект использует самые современные технологии кинопроизводства. Виртуальные декорации на основе LED Volume, система Motion Capture для создания магических существ и цифровая модель Хогвартса в Unreal Engine 5 позволят достичь нового уровня визуальных эффектов. Специально для сериала разрабатывают уникальные технологии создания магических спецэффектов.

Строительство комплекса планируют завершить к марту 2026 года, когда начнутся основные съемки первого сезона. По словам инсайдеров, этот проект не только установит новые стандарты телевизионного производства, но и может стать постоянной базой для других франшиз Warner Bros. после завершения поттерианы.