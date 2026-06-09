Компания Waymo, принадлежащая Alphabet, приобрела у Apple крупный испытательный полигон в Аризоне стоимостью 220 млн. Сделка, зарегистрированная 5 июня в округе Марикопа, стала одним из крупнейших инфраструктурных вложений компании в развитие автономного вождения.

Hoseung Han, Unsplash



Согласно документам, полигон площадью 5500 акров был куплен у Route 14 Investment Partners LLC — зарегистрированной в Делавэре структуры, связанной с Apple. Информацию о покупке Waymo подтвердила изданию TechCrunch.

Полигон расположен недалеко от города Виттман в Аризоне. Apple использовала его для испытаний автомобильных прототипов в рамках Project Titan — своего закрытого проекта по созданию электромобиля. Компания купила площадку в 2021 году за $125 млн после нескольких лет аренды.

До Apple комплекс принадлежал Fiat Chrysler и использовался для испытаний автомобилей и компонентов в условиях экстремальной жары. На территории есть разные типы дорожного покрытия, высокоскоростной овальный трек и специализированные трассы, где можно проверять поведение машин в сложных сценариях.

После закрытия Project Titan в начале 2024 года полигон фактически потерял значение для Apple. По данным СМИ, компания потратила на автомобильную программу миллиарды долларов, прежде чем окончательно отказаться от идеи выпускать собственный автомобиль.

Покупка заметно расширит испытательные возможности Waymo. На территории находятся 115-акровая городская зона, площадка для изучения динамики транспортных средств на 35 акров, четырехмильный овальный трек и специально построенный участок автомагистрали для тестирования беспилотных систем.

В Waymo заявили, что полигон будут использовать для моделирования дорожных сценариев в контролируемой среде. Компания планирует проводить там испытания автономных систем, тесты управления движением, программы оперативного обучения и другие работы, связанные с развитием беспилотного вождения.

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Покупка совпала с масштабным расширением бизнеса Waymo. Сейчас парк компании насчитывает около 4 тыс. автомобилей, а недавно сервис начал выполнять первые поездки на новых роботакси, созданных на базе электромобилей Zeekr. В дальнейшем Waymo намерена выпускать десятки тысяч автономных машин ежегодно, включая модели Zeekr и Hyundai Ioniq 5.

Именно в Аризоне находится предприятие Waymo, где автомобили Zeekr оснащают фирменной системой автономного управления.

Финикс и округ Марикопа остаются для Waymo ключевыми регионами. Еще в 2017 году компания начала тестировать беспилотники в Чандлере, пригороде Финикса. Позже этот рынок стал первым для коммерческого сервиса роботакси Waymo.

С тех пор компания расширила присутствие более чем на десять городов США, включая Лос-Анджелес, район залива Сан-Франциско, Остин и Атланту. Покупка полигона показывает, что Waymo готовится не просто добавлять новые города, а наращивать инфраструктуру для более быстрого масштабирования роботакси-сервиса.

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