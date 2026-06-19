Waymo объявила об отзыве программного обеспечения, установленного на 3871 роботакси, после серии заездов машин в закрытые зоны дорожных работ на автомагистралях. Компания временно остановила поездки по трассам и готовит обновление системы автономного управления.

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Согласно документам Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), Waymo зафиксировала 13 случаев, когда ее автомобили заезжали на участки автомагистралей, закрытые из-за дорожных работ. Шесть эпизодов произошли в Финиксе в апреле, еще семь — 18 мая в районе залива Сан-Франциско. Аварий и пострадавших в этих случаях не было.

19 мая Waymo добровольно остановила поездки роботакси по автомагистралям. Полностью выводить машины из эксплуатации компания не стала — они продолжают перевозить пассажиров по городским улицам. При неблагоприятной погоде Waymo может вводить дополнительные ограничения, связанные в том числе с риском подтоплений.

В Waymo признали, что поведение роботакси в зонах дорожных работ требует доработки. Компания сообщила, что заранее уведомила федеральных и региональных регуляторов, а затем решила оформить добровольный программный отзыв через NHTSA.

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Сбой обнаружился вскоре после расширения сервиса. Waymo открыла пассажирам доступ к поездкам по автомагистралям в ноябре 2025 года. Выход на скоростные трассы добавил системе новые сценарии с временными знаками, перекрытыми полосами и меняющейся схемой движения.

В апреле в Финиксе роботакси Waymo шесть раз не распознали знаки о закрытии съездов и въехали в заранее обозначенные зоны дорожных работ. Один случай произошел 11 апреля, еще пять — 19 апреля. После внутренней проверки комитет по безопасности ограничил поездки машин по автомагистралям города до внедрения временных мер.

18 мая семь автомобилей Waymo проехали между конусами и выехали на полосы, где велись дорожные работы, в районе залива Сан-Франциско. Система либо не распознала закрытую зону, либо отдала приоритет объезду других препятствий. В результате роботакси продолжили движение по перекрытому участку.

Нынешний отзыв стал для Waymo вторым за чуть больше месяца и, по подсчетам TechCrunch, шестым в общей сложности. Ранее компания обновляла программное обеспечение из-за риска заезда на затопленные дороги, нарушений рядом со школьными автобусами и столкновений с цепями, воротами и похожими на столбы объектами. Еще один отзыв был связан с ошибочной оценкой движения буксируемых автомобилей.

Waymo одновременно участвует в нескольких федеральных расследованиях. NHTSA изучает январский инцидент в Санта-Монике, где роботакси сбило девятилетнего ребенка возле школы. Девочка получила легкие травмы. Отдельно NHTSA и Национальный совет по безопасности на транспорте проверяют случаи, когда автомобили Waymo незаконно проезжали мимо остановившихся школьных автобусов.

При этом Waymo сообщает, что ее автомобили проехали более 170 млн миль полностью в автономном режиме. По результатам анализа самой компании, роботакси попадали в аварии с серьезными или смертельными травмами на 92% реже, чем автомобили под управлением людей в сопоставимых условиях. Это соответствует примерно 13-кратной разнице в частоте таких происшествий.

Принадлежащая Alphabet компания продолжает расширять сервис и в 2026 году готовит почву для работы более чем в 20 новых городах, включая Лондон и Токио. Это не означает, что коммерческие поездки запустят во всех них до конца года. Однако чем шире становится география сервиса, тем больше нестандартных дорожных ситуаций приходится учитывать системе автономного управления.

Видео одного из эпизодов появилось в социальных сетях. Пассажир утверждал, что роботакси проехало через строительные конусы, после чего за машиной последовала полиция. По его словам, Waymo позднее предложила ему три бесплатные поездки стоимостью до $40 каждая.

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