Реформа правил работы маркетплейсов, которую ФАС начала еще весной, начинает приносить первые результаты. Wildberries и Ozon изменили условия работы с продавцами, выполнив предупреждения антимонопольной службы. Это касается сроков выплат, стоимости логистики и маркировки товаров.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В марте 2026 года Экспертный совет ФАС потребовал от площадок скорректировать работу с продавцами. Тогда макретплейсы обязали отчитаться перед ведомством об отсутствии дискриминации при установлении комиссий для российских и иностранных продавцов.

Затем, уже в апреле, прошло заседание экспертного совета ФАС, по итогам которого Wildberries представила пакет инициатив по добровольной работе над большей прозрачностью сделок на площадке. Тогда компания пообещала выровнять условия для российских и китайских продавцов, дать селлерам больше контроля над скидками за счет маркетплейса и подготовить новую коммерческую политику с прозрачными принципами ценообразования и предоставления скидок.

А буквально через 10 дней ФАС выдала двум крупнейшим маркетплейсам предупреждения, посчитав, что некоторые условия работы ухудшают положение продавцов и могут вводить покупателей в заблуждение. Ведомство требовало изменить порядок выплат, отказаться от привязки стоимости логистики к цене товара и пересмотреть использование отметки «Оригинал» на Ozon. В противном случае регулятор грозил возбудить антимонопольное дело.

Теперь же обе площадки отчитались об исполнении требований. Максимальный срок перечисления денег продавцам составит не более 30 календарных дней после продажи товара. Кроме того, Wildberries и Ozon отказались от схемы, при которой стоимость логистики зависела от цены самого товара. Теперь расходы на доставку будут рассчитываться независимо от стоимости продукции, что сделает их более предсказуемыми для продавцов.

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Еще одно изменение касается покупателей. С 31 июля Ozon заменит отметку «Оригинал» на «Бренд проверен». Ранее ФАС сочла, что прежняя формулировка может вводить пользователей в заблуждение, поскольку наличие такой плашки не означает, что остальные товары на площадке являются подделками.

Хотя сами изменения выглядят техническими, они показывают, что ФАС впервые смогла заставить крупнейшие маркетплейсы скорректировать сразу несколько принципов работы без длительного судебного разбирательства. Это может стать прецедентом и для других цифровых платформ, если регулятор продолжит использовать аналогичный механизм предупреждений.

На этом история не заканчивается. В ФАС одновременно сообщили, что продолжают обсуждать ограничение комиссий маркетплейсов в рамках законопроекта о платформенной экономике. Именно этот документ должен определить базовые правила работы цифровых платформ с продавцами, включая прозрачность условий, порядок изменения тарифов и распределение ответственности между площадкой и партнерами.

Что это значит для бизнеса

Для продавцов новость означает не столько новые льготы, сколько большую предсказуемость. Фиксированный срок выплат улучшает управление оборотными средствами, а отказ от привязки логистики к цене товара позволяет проще прогнозировать расходы. Но самое важное — регулятор дал понять, что готов вмешиваться в коммерческие правила маркетплейсов. Если сейчас регулятор добился изменения отдельных условий работы, то следующим предметом спора могут стать комиссии маркетплейсов — вопрос, решения по которому продавцы добиваются уже несколько лет.

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