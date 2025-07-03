Wildberries и Russ (РВБ) завершает подготовку к запуску собственного оператора рекламных данных (ОРД), сообщили «Инку» в пресс-службе объеденной компании. Там отметили, что создание оператора обусловлено развитием вертикали цифровой рекламы в контуре РВБ и ее местом в структуре отрасли рекламы в стране.

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Разработка велась внутренними ИТ-специалистами компании с соблюдением требований безопасности. «В настоящий момент компания завершает разработку сервиса и готовит ресурсы, в том числе информационные, инфраструктурные и трудовые, чтобы отвечать требованиям к ОРД. Оператор будет обеспечивать бесперебойную передачу данных от рекламодателей — партнеров компании — в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР)», — сказано в сообщении.

«Коммерсантъ» сообщил, что ОРД (ООО «РВБ Платформа»), зарегистрированная 1 апреля 2025 года с уставным капиталом 200 млн руб., возглавляется генеральным директором Игорем Грачевым, топ-менеджером проектов РВБ. По оценкам участников рынка, инвестиции в разработку и поддержку ОРД на первом этапе составили до 100 млн руб.

Газета отмечает, что на рынке уже действуют семь ОРД, включая сервисы «Яндекса», VK, «Сбера» и AmberData, с которой преимущественно сотрудничала Wildberries. Создание ОРД стало обязательным после вступления в силу изменений в ФЗ «О рекламе» с 1 сентября 2022 года, требующих маркировки всех рекламных объявлений и передачи данных в ЕРИР через ОРД.

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Директор по закупкам рекламы OMD Resolution Ирина Гущина отметила, что собственный ОРД отвечает потребностям Wildberries в защите данных партнеров и может стать необходимым при введении маркировки информационных услуг.

Операционный директор «Рейтинга Рунета» Анатолий Денисов указал, что запуск ОРД позволит Wildberries сократить потери доходов, связанные с регистрацией данных в сторонних системах. Руководитель продукта по ОРД Hybrid Андрей Храмцов добавил, что компания стремится замкнуть рекламное направление внутри своей экосистемы, чтобы минимизировать затраты на маркировку и сохранить контроль над данными.

Ранее участники рекламного рынка спрогнозировали снижение темпов его роста до 15–20% в 2025 году по сравнению с 24% в 2024-м и 30% в 2023-м. Ключевые причины замедления — жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, медиаинфляция и дефицит рекламного инвентаря.