Селлеры Wildberries не спешат уходить с площадки после атак беспилотников на ее склады, но часть из них начала искать запасные каналы продаж и иначе распределять товарные остатки. Быстро покинуть маркетплейс все равно не получится — пока на складах числится товар, продавец не может закрыть кабинет, а заявки на вывоз могут надолго зависать в обработке.

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Сервис SellerDen с 1 по 3 августа опросил 986 продавцов, большинство из которых представляли малый бизнес. Не видят альтернативы Wildberries 32,3% респондентов, еще 40,8% уже пользовались другими каналами продаж, а 26,9% начали рассматривать их после атак на логистические комплексы маркетплейса.

Генеральный директор SellerDen Денис Ветренников подчеркивает, что поиск альтернатив не означает массового ухода продавцов с платформы. Крупным селлерам Wildberries по-прежнему обеспечивает объем заказов, который сложно быстро заменить, поэтому бизнес скорее пытается снизить зависимость от одной площадки, чем полностью отказаться от нее.

Даже продавцы, решившие уйти с площадки, не смогут сделать это быстро. По словам Ветренникова, кнопка закрытия кабинета формально активна, но воспользоваться ею нельзя, пока на складах числятся товарные остатки. Селлеры оформляют заявки на вывоз продукции, однако те надолго остаются в статусе «в обработке». В Wildberries отвечают, что порядок возврата не менялся, но из-за перестройки логистики заявки могут обрабатываться дольше обычного.

Главным запасным вариантом участники опроса назвали Ozon — его рассматривают 72,4% респондентов. Еще 41,9% заинтересованы в развитии собственных интернет-магазинов, а 37,9% готовы активнее работать с другими маркетплейсами.

Одновременно продавцы стали чаще обращаться к сторонним логистическим операторам. В СДЭК сообщили, что за последние две недели число запросов на услуги фулфилмента выросло на 215%, а количество предпринимателей, оформивших такую услугу, — на 186%.

Эксперты не ожидают массового ухода продавцов с Wildberries, но считают, что атаки изменят их отношение к рискам. По оценке ведущего аналитика Data Insight Сергея Семко, многие селлеры останутся на площадке, однако перестанут хранить там основную часть товарных запасов и концентрировать значительную долю бюджета.

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Более устойчивой участники рынка называют гибридную модель. Самые ходовые позиции продавец продолжает хранить и отгружать через маркетплейс, часть ассортимента переносит на собственный или сторонний фулфилмент, а резерв держит вне инфраструктуры площадки. Такая схема снижает зависимость от одного логистического центра и помогает быстрее восстановить продажи после новых сбоев.



Атаки беспилотников на логистические объекты Wildberries продолжаются с 18 июля. Ведущий аналитик Data Insight Сергей Семко предварительно оценил потенциальные потери продавцов в 355−436 млрд руб. Расчет основан на размере компенсаций после пожара на складе в Шушарах в 2024 году, поэтому речь идет не о подтвержденной сумме ущерба. Сами предприниматели жалуются на нехватку информации о судьбе товарных остатков, задержки с возвратом продукции и недоступность части операций в личных кабинетах.

Основательница и глава Wildberries Татьяна Ким ранее заявила, что компания начала выплаты с предпринимателей с самыми небольшими оборотами и совместно с правительством готовит дополнительные меры поддержки. Маркетплейс также перераспределяет товары между действующими складами, арендует новые логистические мощности в России и за ее пределами и готовится запускать объекты в других странах присутствия. Участники рынка ожидают, что главным последствием кризиса станет не массовый уход с Wildberries, а более быстрое распределение продаж и товарных запасов между разными площадками.

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