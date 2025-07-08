Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) запустила в тестовом режиме услугу экспресс-доставки еды из ресторанов и кафе. Первым партнером стал сервис «Dostaевский», работающий в формате «темной кухни» (обслуживание клиентов осуществляется исключительно навынос). Подробности — в распоряжении «Инка».

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Услуга уже доступна в отдельных районах Москвы и Санкт-Петербурга, где минимальная сумма заказа составляет 550 руб. и 500 руб. соответственно. Среднее время экспресс-доставки блюд от 45 минут, а стоимость начинается от 99 руб. в зависимости от адреса.

На витрине Wildberries представлено более 450 блюд «Dostaевского», включая итальянскую, грузинскую, китайскую, японскую, русскую, корейскую и мексиканскую кухни. Пользователи могут выбрать блюда через сайт или приложение маркетплейса, добавив их в корзину, и указать удобное время доставки. Wildberries выступает онлайн-витриной, а приготовление и доставка возлагаются на партнера.

В дальнейшем сервис планируется расширить на Краснодар, Сочи, Новосибирск, Ярославль, Уфу, Тюмень и другие города. «Мы находимся только на стартовой позиции FoodTech-направления, который планируем масштабировать по всем регионам присутствия компании», — заявила руководитель направления доставки силами продавца Объединенной компании Wildberries & Russ Елизавета Шлеин.

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Wildberries уже запускала доставку блюд из ресторанов летом 2021 года. Тогда первым партнером маркетплейса стала сеть «Бакинский бульвар». В РВБ изданию РБК пояснили, что тот проект был частью направления экспресс-доставки, а его тестирование длилось непродолжительное время. «За этот период нам удалось понять, какие технические доработки требуются для проекта, а также собрать обратную связь от пользователей и оценить уровень функционирования услуги для ее введения в более поздний период», — отметил собеседник РБК в компании.