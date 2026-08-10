Социальная сеть X, принадлежащая SpaceX Илона Маска, с сентября изменит правила монетизации для авторов. Платформа откажется от действующей программы распределения доходов и запустит новую систему — «Награды за оригинальный контент».

Alexander Shatov, Unsplash

X больше не будет подключать авторов к действующей программе выплат. Те, кто уже получает через нее выплаты, смогут зарабатывать до 7 сентября. С 8 сентября они смогут подать заявку на участие в новой программе.

Основные требования сохранятся. Авторам по-прежнему понадобится подписка на один из платных тарифов X, не менее 500 подтвержденных подписчиков и 500 тыс. показов публикаций на главной странице от подтвержденных пользователей за последние 90 дней.

При этом X будет больше внимания уделять оригинальности контента. Платформа планирует платить за собственные репортажи и аналитику, фотографии и видео, а также самостоятельно созданные мемы и графику. Комментарии тоже могут приносить доход, но если в них используется чужой контент, автор должен существенно его дополнить.

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Простое копирование чужих публикаций, повторная загрузка контента с другого аккаунта и репосты без существенных изменений не будут считаться оригинальным контентом.

В X объяснили, что со временем прежняя система стала поощрять авторов скорее за способы увеличить выплаты, чем за создание нового контента. Аллегра Джаккиа, руководитель направления для авторов в X, заявила, что именно поэтому компания решила полностью перезапустить программу и сделать упор на оригинальные публикации.

Это не первая попытка X изменить систему выплат. Ранее компания сокращала вознаграждения агрегаторам и аккаунтам, использующим кликбейт. Некоторые изменения пришлось отменить после критики со стороны популярных авторов.

Теперь X полностью перезапускает программу. В компании заявили, что продолжат менять правила, улучшать систему оценки контента и постепенно повышать требования к участникам.

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