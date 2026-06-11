Бывший инженер xAI Девин Ким подал иск против компании и ее материнской структуры SpaceX. Он утверждает, что его уволили после того, как он неоднократно обращал внимание руководства на риски, связанные с безопасностью искусственного интеллекта и чат-бота Grok.

Mariia Shalabaieva, Unsplash

Иск подан в суд Калифорнии. Ким утверждает, что до ухода из xAI в сентябре 2025 года участвовал в создании Grok и регулярно говорил руководству о недостаточно проработанных вопросах безопасности. Документ поступил в суд незадолго до предполагаемого IPO SpaceX.

Согласно материалам дела, Ким настаивал на усилении защитных механизмов Grok. Его беспокоили риски распространения опасного контента, предвзятых и дискриминационных ответов системы, а также возможность того, что пользователи смогут получать через чат-бот запрещенные или опасные сведения.

До работы в xAI Девин Ким занимался безопасностью искусственного интеллекта в Scale AI. Там он участвовал в проектах по созданию обучающих наборов данных для выявления опасного и нежелательного контента, а также в разработке механизмов контроля ИИ-систем. Недавно Ким возглавил Center for AI Safety — некоммерческую организацию, которая изучает риски, связанные с развитием технологий искусственного интеллекта.

В иске нет прямых обвинений в адрес Илона Маска. Напротив, представители Кима утверждают, что предприниматель настаивал на соблюдении нормативных требований и проведении проверок безопасности перед выпуском продуктов.

Главные претензии Кима связаны с одним из основателей xAI Джимми Ба, который ранее покинул компанию. Согласно иску, Ба препятствовал внедрению дополнительных мер защиты и резко реагировал на попытки Кима говорить о рисках, связанных с работой ИИ.

В жалобе также приводится предполагаемая фраза Ба о том, что «ИИ все равно нас всех убьет». Авторы иска утверждают, что при этом он был сосредоточен на том, чтобы сделать xAI первой компанией, достигшей сверхинтеллекта.

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Согласно иску, в августе 2025 года Ба якобы пытался обойти требования европейского регулирования при выпуске одной из моделей Grok, чтобы избежать обязательных проверок безопасности. В документе утверждается, что позднее в ситуацию пришлось вмешаться Маску.

По версии Кима, на неделе, начинавшейся 15 сентября 2025 года, он должен был представить результаты своих исследований по безопасности ИИ. Однако незадолго до этого его вызвали на встречу и сообщили о прекращении сотрудничества.

Ким требует компенсации ущерба, штрафных выплат и признания действий xAI и SpaceX незаконными. На момент публикации ни xAI, ни SpaceX публично не комментировали обвинения.

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