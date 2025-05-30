Сеть ресторанов «Теремок» продолжает третий цикл развития, начатый в 2015 году, фокусируясь на концепции «экономики впечатлений», рассказал основатель компании Михаил Гончаров в интервью РБК. Компания постепенно отказывается от формата фуд-кортов, которых осталось около 150 заведений из 350.

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«Я понял: нам нужно нечто большее, чем просто блины. Я посетил лекцию про теорию „экономики впечатлений“. Это когда компания продает не только продукты или услуги, но и эмоциональные впечатления от бренда», — сказал он.

По словам Гончарова, фуд-корты ограничивают создание впечатлений из-за общей обстановки и конкуренции с более дешевыми сетями, такими как «Вкусно — и точка» и «Бургер Кинг». Переход на ресторанный формат с посадочными залами увеличивает выручку на 50–80% по сравнению с фуд-кортами.

Он привел в пример ТЦ в Подмосковье, где сеть открыла вместо фуд-корта ресторан, и он показал выручку в два с половиной раза выше, чем она могла бы быть при работе фуд-корта. Полный переход может занять до десяти лет, добавил бизнесмен.

Основатель «Теремка» отметил, что уход McDonald’s с российского рынка в 2022 году не повлиял на бизнес сети, но подтолкнул к созданию уникального клиентского опыта через оригинальные блюда, стильные интерьеры и качественную посуду. Так, блин с дубайским шоколадом запущенный в феврале 2025 года, стал хитом, увеличив продажи в тестовых точках втрое и войдя в топ-3 всех блинов.

Высокая ключевая ставка снижает прибыльность, но не тормозит развитие сети, считает Гончаров. «Теремок» также не планирует IPO, полагаясь на банковское финансирование, и отклоняет предложения о продаже бизнеса.

Новые точки открываются в среднем по 10–20 в год, с потенциалом роста до 30–40 при снижении ставок и наличии подходящих помещений. Компания делает акцент на партнерства в регионах, таких как Екатеринбург и Новосибирск, где партнеры могут открыть 10–15 ресторанов в одном городе, вместо классической франшизы.

«Теремок» тестирует кассы самообслуживания, через которые проходит 15–25% заказов, но не планирует вводить официантов, чтобы сохранить скорость обслуживания.

Готовая еда для торговых сетей не рассматривается из-за снижения качества и репутационных рисков.