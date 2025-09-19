Правительство Японии обновило Интегрированную инновационную стратегию по укреплению цифровой инфраструктуры и интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в ключевые сферы. Бюджет на 2025 год с дополнительными затратами составит 200 млрд иен ($1,4 млрд), а до 2027 года — 700 млрд иен ($4,7 млрд). Об этом свидетельствует анализ, проведенный Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Документ определяет меры по повышению технологической автономии и глобального влияния страны.

В новой стратегии Совет по науке, технологиям и инновациям (CSTI) делает ставку на поддержку стартапов в сферах ИИ, квантовых и биотехнологий, энергетики и космоса. Для этого планируется развивать сотрудничество науки и производства через технологические дорожные карты и международные проекты.

Отдельно отмечено внедрение генеративных моделей ИИ на японском языке — в госуправлении, науке и промышленности. Для этого будут модернизированы платформы обмена данными.

С 2026 года при CSTI начнет работать Центр экономической безопасности. Он займется обновлением списка стратегических технологий с учетом геополитических рисков и проблем в цепочках поставок. В 12 министерствах и ведомствах появятся должности Chief AI Officers — специалистов по ИИ. Они будут следить за внедрением технологий и соблюдением этических и правовых правил, прописанных в руководстве по использованию генеративного ИИ.

По данным Глобального инновационного индекса (GII-2025), Япония занимает 11-е место в мире. С 2021 года страна поднялась по направлениям «Развитость рынка» (с 12-го на 10-е) и «Человеческий капитал и исследования» (с 20-го на 18-е), но сдала позиции по «Институтам» (с 7-го на 22-е) и «Инфраструктуре» (с 9-го на 17-е).

Стратегия Японии отражает глобальный тренд по активному внедрению ИИ. В апреле Объединенные Арабские Эмираты первыми в мире объявили о планах использовать искусственный интеллект для разработки новых законов и корректировки существующих. На прошлой неделе премьер-министр Албании Эди Рама сообщил о назначении первого в мире члена правительства, созданного с помощью искусственного интеллекта. Виртуальный министр по имени Диелла (в переводе с албанского «солнце») будет курировать государственные тендеры с целью обеспечения их полной прозрачности и отсутствия коррупции.