Исследователи из Osaka Metropolitan University обнаружили, что воздействие умеренного количества естественного утреннего света на спящих, особенно за 20 минут до пробуждения, приводит к повышению внимания и снижению сонливости по сравнению с отсутствием света или более длительным воздействием света.

Новое исследование, опубликованное в Building and Environment, предполагает, что простое изменение освещения в спальне может избавить от сонливости по утрам. Экспериментом руководили Сяоруй Ван, аспирант Школы человеческой жизни и экологии, и профессор Дайсуке Мацусита.

Учитывая, что биологические часы людей развивались в условиях естественного освещения, команда выдвинула гипотезу, что естественный свет может улучшить процесс пробуждения.

Чтобы проверить это, исследователи разработали контролируемый лабораторный эксперимент, в котором приняли участие девятнадцать студентов университета в возрасте от 20 до 30 лет.

Каждый участник оставался в специально оборудованной лаборатории в течение трех ночей. Исследователи использовали шторы с электроприводом, чтобы подвергать участников воздействию различных типов естественного света перед пробуждением.

В ходе эксперимента проверялись три условия:

В одном сценарии (называемое IA) участники подвергались воздействию естественного света в течение 20 минут до запланированного времени пробуждения.

В другом (IB) участники получали естественный свет с рассвета (когда солнце было чуть ниже горизонта) до пробуждения.

В третьем случае (CC) участники не получали естественного света до пробуждения.

Одни и те же участники испытывали все три сценария, по одному каждую ночь, в чередующемся порядке для избежания предвзятости восприятия. Такая схема позволила исследователям сравнить, как разные условия освещения влияют на одних и тех же людей.

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Результаты показали, что воздействие естественного света оказало измеримое влияние на качество пробуждения. Оба условия воздействия света (IA и IB) были связаны с меньшей сонливостью, чем сценарий без света. Однако 20-минутное воздействие перед пробуждением (IA) было наиболее эффективным в целом.

Участники в состоянии IA имели более низкую объективную и субъективную сонливость и быстрее реагировали в тесте на бдительность по сравнению с тем, когда они не получали света.

Состояние IB, при котором участники подвергались воздействию света, начиная с рассвета и потенциально в течение более длительного периода, также помогло снизить субъективную сонливость и улучшить бдительность, но в меньшей степени, чем IA.

Интересно, что более длительное воздействие света в состоянии IB не усиливало бодрствование и в некоторых случаях могло быть менее полезным. Исследователи предположили, что раннее или длительное воздействие света может привести к более частым пробуждениям во время сна, сокращая его общее время и влияя на то, насколько отдохнувшими себя чувствовали участники.

Действительно, участники в состоянии IA спали немного дольше в последние 90 минут перед пробуждением по сравнению с участниками в состоянии IB.

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Хотя результаты указывают на практические преимущества утреннего естественного света, исследователи отметили несколько ограничений. Участники были молодыми людьми с относительно постоянным режимом сна, и у всех была привычка поздно ложиться спать, что типично для студентов.