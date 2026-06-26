YouTube объявил о серии изменений в функции коротких видео Shorts, которые призваны сделать просмотр более удобным и «интуитивно понятным». Среди главных нововведений — возможность ускорять воспроизведение роликов в два раза, а также обновление системы реакций и интерфейса.

Collabstr, Unsplash

Теперь пользователи Shorts смогут включать скорость воспроизведения 2x. В компании объяснили, что функция предназначена для тех, кто хочет быстрее получать информацию из коротких роликов или оперативнее находить интересующие моменты.

Платформа также изменила систему обратной связи в коротких видео. Кнопка «Не нравится» исчезла из Shorts: теперь пользователям предлагают использовать опции «Не интересно» и «Не рекомендую этот канал», чтобы снизить количество нежелательного контента в рекомендациях.

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При этом привычная кнопка «палец вверх» также претерпела изменения. Если ролик понравился, пользователи смогут выражать реакцию с помощью эмодзи в виде сердечка.

Еще одним нововведением стал «режим чистого экрана». Он позволяет временно скрыть значки и текстовые элементы из области воспроизведения, оставляя только само видео без дополнительных отвлекающих деталей.

В YouTube заявили, что все изменения направлены на создание более удобного интерфейса Shorts. При этом точная дата запуска новых функций пока неизвестна: компания планирует распространять обновления постепенно.

Shorts набирает популярность на фоне конкуренции с TikTok

YouTube вышел на рынок коротких видео позже конкурентов, запустив Shorts спустя несколько лет после появления TikTok и Instagram Reels*. Однако сервис быстро смог привлечь аудиторию.

По словам генерального директора YouTube Нила Мохана, в июне 2025 года Shorts в среднем набирал около 200 млрд просмотров ежедневно. При этом YouTube учитывает просмотр с момента первого открытия видео.

Ранее опубликованный отчет показал, что короткие ролики все чаще смотрят не только на смартфонах, но и на телевизорах. Ежемесячный объем просмотра Shorts на ТВ-устройствах достигает около 2 млрд часов.

Новые функции должны помочь YouTube удерживать аудиторию и сделать Shorts более конкурентоспособным форматом на рынке коротких видео.

*Instagram Reels — принадлежит Meta, которая признана экстремистской в РФ и запрещена.

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