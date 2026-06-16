Закон о регулировании искусственного интеллекта могут заметно доработать еще до принятия. Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил добавить в документ новые гарантии для создателей контента и отдельно прописать ответственность за нарушения, связанные с ИИ.

Поправки, которые сенатор уже направил в правительство, подготовили после обсуждения проекта с бизнесом и экспертами. Участники консультаций указали на вопросы, которые, по их мнению, пока остаются недостаточно урегулированными.

Одной из ключевых тем стала интеллектуальная собственность. Кутепов предлагает закрепить принцип, по которому права на произведение, созданное с применением ИИ, получает автор результата. Само использование нейросетевого инструмента не должно автоматически передавать права на конечный продукт разработчику технологии.

Читайте также В России обсудили ужесточение регулирования ИИ-сервисов

Бизнесу расширят доступ к данным

Еще один блок предложений касается данных, которые появляются внутри компаний в ходе их работы. По мнению Кутепова, бизнесу нужно законодательно разрешить использовать такие массивы для создания и улучшения собственных ИИ-решений.

При этом требования к защите информации предлагают сохранить. Корпоративные данные можно будет использовать для обучения алгоритмов только с соблюдением норм безопасности, конфиденциальности и защиты прав граждан.

Еще одна инициатива касается использования произведений и других объектов интеллектуальной собственности при обучении нейросетей. В Совфеде считают, что нужно создать механизм против бесконтрольного включения чужого контента в обучающие выборки. Правообладатели должны сохранить возможность влиять на то, как используются принадлежащие им материалы.

Читайте также Российский законопроект об ИИ может изменить правила использования медиа

ИИ-контент могут обязать маркировать

Сенатор также предлагает вернуться к обсуждению обязательной маркировки материалов, созданных алгоритмами искусственного интеллекта. По его замыслу, пользователи должны понимать происхождение контента и отличать работу человека от результата генерации.

Вместе с тем для маркировки предлагают предусмотреть исключения. Она может не потребоваться, если ИИ использовали только на вспомогательных этапах производства контента — например, для редактирования, обработки отдельных элементов или создания незначительных деталей. Такой же подход предлагают применять к сложным продуктам, где использование нейросетей не влияет на восприятие информации потребителем.

Читайте также В России ИИ могут разрешить использовать данные без согласия правообладателей

Власти определят ответственность за ошибки ИИ

Отдельное внимание в предложениях уделено ответственности за результаты работы ИИ. Сейчас законодательство не дает исчерпывающего ответа, кто должен отвечать за нарушения, связанные с нейросетями.

Для этого предлагают разграничить ответственность за полностью сгенерированные материалы, переработанные объекты интеллектуальной собственности и новые произведения, созданные с помощью ИИ-инструментов. Такой подход может лечь в основу дальнейшего регулирования споров между разработчиками технологий, авторами контента и правообладателями.

Читайте также В России могут ввести предустановку отечественного ИИ

Что изменится для рынка

Если предложения Совета Федерации войдут в итоговую версию закона, российский рынок искусственного интеллекта получит более подробные правила работы. Для технологических компаний это может означать новые требования к обучению моделей и использованию данных, а для авторов и владельцев контента — усиление правовой защиты по мере распространения генеративного ИИ.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.