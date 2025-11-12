Согласно прогнозам, основанным на октябрьском макроэкономическом опросе Банка России, в следующем году рост заработных плат в России будет иметь двойственную природу, пишут «Известия» со ссылкой на прогнозы, основанные на октябрьском макроэкономическом опросе Центробанка.

Freepik

Номинальное увеличение доходов граждан составит 8,4%, однако после вычета инфляции реальный прирост окажется гораздо скромнее — всего 2,7%. Эти данные были рассчитаны регулятором на основе мнений 26 ведущих экономистов.

Однако Минэкономразвития придерживается более оптимистичного сценария, прогнозируя реальный рост зарплат на 5,7% — что более чем в два раза превышает оценку ЦБ.

Разногласия между двумя ведомствами объясняются разными исходными предположениями. Минэкономразвития ожидает более стремительного снижения ключевой ставки и инфляции во второй половине 2025 года, что, по его мнению, даст импульс для реальных доходов.

Аналитики же, опрошенные ЦБ, настроены более сдержанно и указывают на риски сохранения высоких темпов инфляции из-за дефицита рабочей силы и увеличения госрасходов.

Прочитайте также Зарплаты в бизнесе предложили индексировать на уровень не ниже инфляции

Как показывают последние данные Росстата, консервативный прогноз, по всей видимости, ближе к реальности: за январь–август 2025 года реальные зарплаты выросли на 4,4%, тогда как Минэк ожидал 6,8%. Средний заработок за этот период достиг примерно 96 тысяч рублей.

Причины замедления и новые тренды на рынке труда

Эксперты констатируют, что период «зарплатной гонки» подходит к концу. Бизнес столкнулся с пределом рентабельности: дальнейшее наращивание фонда оплаты труда становится невыгодным на фоне высоких ставок, роста налоговой нагрузки и замедления темпов роста выручки. Все чаще компании делают ставку на нематериальную мотивацию сотрудников.

На рынке труда наметились первые признаки охлаждения. Работодатели стали более осмотрительными в вопросах найма, предпочитая оптимизировать существующие внутренние резервы. Осенью 12% компаний заявили о планах по сокращению персонала. Отчасти ситуацию смягчил приток ранее неактивных групп населения (студентов, женщин в декрете, пенсионеров) в низкооплачиваемые сегменты.

Отраслевые различия: где ждать роста, а где — стагнации

Завершение «зарплатной гонки» не означает полной остановки роста доходов. Наибольший прирост, по прогнозам, ожидается в высокотехнологичных и стратегических отраслях:

● IT-сектор, особенно специалисты по искусственному интеллекту и кибербезопасности — до 10–15%.

● Оборонная промышленность и машиностроение — до 10–20% из-за острого дефицита квалифицированных инженеров.

● Строительство и логистика — зарплаты руководителей проектов и инженеров будут расти быстрее среднего.

В то же время в розничной торговле, общепите, массовых услугах и бюджетной сфере (без дополнительных решений об индексации) рост будет минимальным и едва ли превысит инфляцию. В легкой промышленности повышения доходов практически не ожидается. Таким образом, разрыв между наиболее и наименее доходными секторами экономики будет только увеличиваться.

Последствия для экономики и населения

Для большинства россиян номинальные доходы продолжат расти, но более медленными темпами. Покупательная способность будет увеличиваться не так заметно, что может привести к снижению качества жизни для некоторых категорий граждан. Сокращение потребительского спроса, в свою очередь, может негативно сказаться на объемах производства.

Стремление бизнеса снизить издержки может подтолкнуть к расширению неформальной занятости и схем ухода от налогов, что создаст риски для поступлений в бюджет.

Однако у умеренного роста зарплат есть и положительная сторона: он помогает сдерживать инфляцию. Сдержанный потребительский спрос снижает давление на цены. ЦБ рассчитывает, что к концу 2026 года инфляция вернется к целевому уровню в 4%. По мнению экспертов, в текущих условиях такая стабильность цен является приоритетом, поскольку она создает основу для предсказуемого долгосрочного развития экономики.