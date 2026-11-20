В Австралии разгорается конфликт вокруг строительства одного из крупнейших в стране центров обработки данных (ЦОД), основным арендатором которого станет компания Anthropic. Почти все поступившие от местных жителей обращения содержат возражения против проекта. Люди опасаются, что масштабная инфраструктура для ИИ приведет к росту нагрузки на водные и энергетические ресурсы и ухудшит экологическую обстановку.

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Проект Western Downs планируют реализовать на сельскохозяйственных землях примерно в 250 км к западу от Брисбена. Его расчетная вычислительная мощность составит 1,44 ГВт, что сделает объект одним из крупнейших дата-центров Австралии.

Согласно проектной документации, из почти 600 обращений общественности только два поддержали строительство, еще одно заняло нейтральную позицию. Остальные 595 содержали возражения или требования отложить реализацию до устранения экологических рисков.

Примерно треть обращений поступила от жителей, проживающих в радиусе 200 км от будущего объекта. Среди основных причин недовольства — возможный рост потребления воды и электроэнергии, повышение цен на электричество, шум от оборудования, повреждение дорог тяжелой строительной техникой и дополнительная нагрузка на местный рынок жилья.

В компании Zerra DC, выступающей застройщиком проекта, признали, что жители подняли обоснованные вопросы. Представители компании заявили, что намерены учитывать поступившие замечания, расширять взаимодействие с местным сообществом и информировать жителей об изменениях в проекте. Anthropic от комментариев отказалась.

Показательно, что до появления Anthropic в качестве основного арендатора, о котором стало известно 15 сентября, за месяц поступило всего пять возражений. Остальные обращения были направлены с 15 сентября по 11 ноября — в период, когда информация об участии ИИ-компании стала публичной.

Ситуация в Австралии вписывается в более широкую тенденцию: масштабные проекты цифровой инфраструктуры вызывают все больше вопросов у местных сообществ. По мере развития искусственного интеллекта технологическим компаниям требуются огромные вычислительные мощности, а вместе с ними — значительные объемы электроэнергии, воды и земли.

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В Австралии уже были случаи, когда общественная реакция влияла на планы строительства. В сентябре компания NextDC отменила проект дата-центра в Сиднее стоимостью около 1,2 млрд австралийских долларов. Другой проект в Мельбурне отложили на фоне опасений жителей по поводу энергопотребления.

Проблема не ограничивается Австралией. В Индии местные власти начали дополнительные проверки сельскохозяйственных земель рядом с заводом Tata Electronics в штате Тамилнад. Предприятие производит компоненты для iPhone и входит в производственную цепочку Apple.

Инспекторы выявили признаки возможного попадания промышленных стоков в открытые колодцы на прилегающих сельскохозяйственных территориях. Местные фермеры жаловались на неприятный запах воды и снижение урожайности. В Tata Electronics заявили, что собственная независимая проверка не выявила нарушений экологических норм.

В США сопротивление строительству дата-центров проявилось в истории семьи Хаддлстон из штата Кентукки. Владельцы фермы, земля которых принадлежит семье на протяжении нескольких поколений, отказались продавать часть угодий за $26 млн под строительство объекта для неназванной технологической компании. Фермеры опасались последствий для качества воды и сельскохозяйственных почв, а также сомневались в экономической выгоде проекта для региона.

Таким образом, на фоне бума искусственного интеллекта технологическим компаниям приходится решать не только инфраструктурные и финансовые задачи, но и вопросы общественного согласия. Чем масштабнее становятся дата-центры, тем острее конфликт между потребностями цифровой экономики и интересами территорий, на которых размещается ее инфраструктура.

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