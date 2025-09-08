В «Инке» стартует новая тематическая неделя — на этот раз про детское образование. От частных садов до элитных школ, от сетевых проектов до эдтеха: вместе с предпринимателями и экспертами будем разбирать, как устроен рынок, и стоит ли вкладываться в будущее детей уже сегодня.



После туризма, кино и книг пришло время поговорить об одной из самых чувствительных и перспективных тем — образовании. В «Инке» стартует неделя, посвященная детскому образованию во всех его проявлениях: от первых шагов в детском саду до выбора частной школы или колледжа.

Как и прежде, мы собрали предпринимателей, которые делают этот рынок и готовы поделиться опытом. Первым большим материалом недели стал лонгрид о частном детском образовании в России — от садиков до школ. Среди героев — Елена Мингова («Космо Кидс»), Владислав Рябюк (Britannia School), Виктория Боева (Discovery), Нина Окнянская («Яркие Мы»), Наталья Риттель (Rittel School) и другие предприниматели, которые строят проекты в сфере образования.

В течение недели выйдет серия колонок и интервью. Анатолий и Наталья Сорокины расскажут, как создать сеть из 125 детских садов и сохранить качество. Татьяна Амарян, руководитель направления «Летово Кидс», поделится опытом запуска премиального детсада и объяснит, почему в математике создания дошкольного учреждения цифры имеют буквальное значение.

Основательница «Смартскул» Мария Вальганова объяснит, почему родители покупают не уроки, а успешное будущее для детей, и как построить школу, которая будет востребована на конкурентном рынке.

Помимо колонок мы готовим еще один большой материал — о детском edtech. Как стартапы помогают детям учиться, какие ниши уже заняты, а где еще есть пространство для новых игроков — читайте в ближайшие дни.

Тематические недели в «Инке» становятся новой традицией. Мы уже рассказывали о туризме, кино и книгах. Теперь пришла очередь образования — сферы, которая сочетает бизнес, миссию и высокую конкуренцию.

