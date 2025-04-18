В 2012 году, всего через несколько лет после Великой рецессии, основатель Financial Samurai Сэм Догэн обрел финансовую независимость и вышел на пенсию в 34 года. До этого он 13 лет проработал в финансовых учреждениях, таких как Goldman Sachs и Credit Suisse. Догэн дал шесть финансовых советов, которые помогут во времена рецессии.

Когда растет неопределенность, потребители отступают. Поскольку расходы замедляются, доходы бизнеса снижаются, найм замораживается, а инвестиции останавливаются. Такие потрясения, по словам Догэна, могут пугать. Тем не менее важно помнить, что есть очень много вещей, которые можно сделать уже сейчас, чтобы подготовиться к переменам.

Вот главные финансовые правила во время рецессии:

1. Займитесь обслуживанием и ремонтом, которые вы откладывали

Учитывая возможный рост инфляции, целесообразно уже сейчас обратить внимание на товары первой необходимости. Это подразумевает ремонт сломанных вещей и создание запасов необходимых товаров до того, как они подорожают.

Если у вас есть автомобиль, Догэн советует провести капитальный ремонт — тормоза, шины, ремни, аккумулятор, фильтры и т. д. То же самое с домом: если крыша, окна или бытовая техника находятся на последнем издыхании, он рекомендует подумать о замене, пока цены еще приемлемы.

«Не забывайте о своем здоровье. Запишитесь на осмотр или процедуры до того, как вырастут страховые взносы», — говорит он.

2. Сохраните в резервном фонде сумму, равную расходам на проживание в течение 6–12 месяцев

Во время рецессии наличные деньги могут означать безопасность и спокойствие, отмечает эксперт.

Он советует держать сумму расходов на 6–12 месяцев в высокодоходном фонде денежного рынка или в гособлигациях.

«Таким образом, если вы столкнетесь с сокращением штата или чрезвычайными расходами, вы будете знать, что у вас есть финансовая подушка безопасности, на которую не повлияет непредсказуемость фондового рынка», — говорит Догэн.

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3. Четко определите свои инвестиционные цели

Ваш временной горизонт влияет на вашу толерантность к риску. Если вы инвестируете в пенсию на 20 лет вперед, придерживайтесь курса.

«Если же вам понадобятся средства в ближайшие два года — например, для покупки жилья, оплаты обучения, развития бизнеса или досрочного выхода на пенсию — вы можете рассмотреть переход на более ликвидные и надежные активы, — утверждает Догэн.

«Четкое определение своих целей и понимание того, почему вы инвестируете, также может помочь сохранять дисциплину в условиях нестабильности рынков», — добавляет он.

4. Подумайте о своей карьере более глобально

По словам Догэна, сейчас самое время укрепить отношения с руководителем и командой, а также наладить связи в отрасли. Во времена экономической и карьерной нестабильности лучшая защита — это четко заявить о своих сильных сторонах и ценности, которую вы вносите в общее дело.

«Подумайте также: как ваш опыт применим в других областях? — советует эксперт. — Если вы обнаружили, что у вас есть навыки, которые можно применить в других областях, посмотрите, возможно ли перейти в более стабильную отрасль или к более стабильному работодателю, пока рынок труда все еще относительно силен. Всегда легче устроиться на работу, пока вы работаете».

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5. Создавайте альтернативные источники дохода

Полагаться только на одну зарплату рискованно, отмечает эксперт, особенно во время рецессии. Он рекомендует рассмотреть возможность создания как можно большего количества источников дохода.

Вот несколько примеров: доход от аренды, дивиденды по акциям, доход от облигаций, фриланс, консалтинг, подработки, теневая экономика (например, совместные поездки, доставка, работа подсобным рабочим) или предоставление уроков по тому, в чем вы разбираетесь.

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6. Используйте это время для инвестиций в будущее

Во время рецессии фондовый рынок обычно распродается. Вместо того чтобы бежать от него, рассмотрите возможность усреднения долларовой стоимости для вашей пенсии и будущего ваших детей.

«Велика вероятность, что через 10 лет вы будете рады, что не изменили курс, и еще больше благодарны, что вложили немного больше, когда цены упали, — говорит эксперт. — Просто убедитесь, что вы всегда сохраняете наличными сумму, эквивалентную расходам на проживание в течение как минимум шести месяцев, прежде чем инвестировать еще».

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«Помните, рецессии не длятся вечно — обычно они длятся от шести месяцев до двух лет», — отмечает Догэн. В этот момент важно перейти от страха к стратегии, добавляет он. Сократите свои расходы, увеличьте свои денежные резервы, диверсифицируйте свои источники дохода и сделайте ставку на долгосрочные инвестиции.