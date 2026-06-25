Акции VK обновили исторический минимум после удаления приложений компании из App Store. В ходе торгов на Московской бирже бумаги дешевели более чем на 3% и опускались до 186,2 руб. — минимального уровня за всю историю торгов.

Алексей Майшев/РИА Новости

Снижение котировок произошло после удаление из App Store сразу всех приложений экосистемы VK. Владельцы iPhone и iPad больше не могут скачать или обновить «ВКонтакте», «Одноклассники», VK Видео, VK Музыку, VK Мессенджер, VK Знакомства, «Дзен» и «Почту Mail». Уже установленные приложения продолжат работать, однако обновления для них станут недоступны, а пользователи перестанут получать push-уведомления.

Связь снижения котировок с новостью прослеживается по ходу торгов. На открытии основной сессии акции VK росли на 0,89%, до 197,6 руб., но после заявления компании об удалении приложений развернулись вниз. К 11:54 мск бумаги теряли уже 2,2% и торговались по 191,55 руб., а позднее падение превысило 3%. Минимальная цена акций VK в ходе торгов составила 186,2 руб.

Читайте также VK увеличила прибыльность: что растет быстрее рекламы

В VK заявили, что Apple удалила приложения без предварительного уведомления и объяснения причин. В компании также подчеркнули, что сама VK не находится под санкциями.

Похожая ситуация произошла в начале июня, когда Apple удалила из App Store мессенджер MAX. Позднее компания объяснила это решение соблюдением санкционных требований, но не уточнила, какие именно ограничения стали его причиной. Причины нового удаления приложений VK Apple пока публично не назвала.

Для пользователей Android ничего не изменилось. Приложения VK остаются доступны в полном объеме, включая обновления и уведомления, в RuStore, Google Play и других магазинах для устройств на этой операционной системе.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.