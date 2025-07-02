Компания Amazon находится в поиске топ-менеджеров из Японии, Южной Кореи и Тайваня для своей дочерней компании Kuiper. Представители корпорации собираются распространить спутниковый интернет по всей Восточной Азии. Об этом сообщает Bloomberg.

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Amazon планирует начать распространение коммерческих услуг связи в конце этого года. Компания уже запустила 54 спутника (в планах — создать кластер из 3 236 спутников).

Главный конкурент Kuiper в регионе — Starlink от SpaceX Илона Маска, который является лидером на рынке, несмотря на проблемы с запуском роботакси и конфликт Маска с президентом Дональдом Трампом.

Kuiper рассчитывает на продажу услуг широкополосной связи для частных лиц, а также пакеты подключения для государственных и корпоративных клиентов. Чтобы усилить свои позиции в Азии, компания вложила миллиарды долларов в онлайн-ретейл в Индии, расширила свои облачные сервисы в Сингапуре и пополнила предложения Amazon Web Services в Японии.

Несмотря на заявления, представитель Amazon отказался комментировать ситуацию с появлением таких вакансий. Официальные лица Японии и Южной Кореи пока не высказали своего мнения, в то время как представители Тайваня якобы обсуждали сотрудничество с Kuiper еще в декабре.

Ранее сообщалось, что Amazon запустила новую фундаментальную модель генеративного ИИ под названием DeepFleet.