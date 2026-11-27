«Сбер» показал на конференции AI Journey 26 ноября три новых робота: человекоподобного Грина 2.0, робота-атлета Юни и безымянного робота-курьера. Все они работают на ИИ-модели GreenVLA 2.0, которая, по заявлению компании, позволяет им взаимодействовать с окружающей средой и осваивать физические навыки. Независимых проверок этих заявлений пока нет, а о стоимости и сроках выхода машин на рынок ничего не известно.

Грин 2.0 обновленная версия андроида, показанного в ноябре 2025 года. Компания утверждает, что у него стало больше степеней свободы (суставов у людей), выросла грузоподъемность рук и улучшилась подвижность, поэтому он может одновременно задействовать конечности и корпус. Конкретных цифр нет: ни массы, ни допустимой нагрузки, ни скорости, ни времени автономной работы. Что именно робот умеет делать сейчас, из презентации не следует.

Юни — платформа для отработки акробатических и хореографических движений: баланс, координация, управление корпусом. Публике его показали в ледовом мини-спектакле по мотивам «Царевны-лягушки» вместе с Анной Щербаковой, а еще в балетной постановке со студентами Академии танца Бориса Эйфмана. «Сбер» называет это первым в мире участием человекоподобного робота в ледовом шоу. Заранее выстроенный номер, однако, не показывает, как машина справится с непредсказуемыми условиями.

Курьер — единственный из трех, кто приблизился к практическому применению. Вместо привычных колесных доставщиков у него колесно-шагающее шасси, с которым он может преодолевать бордюры и лестницы, а конструкция, как утверждается, рассчитана на снег и дождь. Робот проходит пилотные испытания в одном из районов Москвы, результатов испытаний компания не приводит. Доставка прямо до двери клиента обозначена как цель, а не как работающая услуга.

На ПМЭФ в июне 2026 года «Сбер» показал робота «Воркера» и договорился с X5 о тестах в магазинах «Перекресток», где проверяют возможности автоматизации работы с товарами. Выйти с этими машинами на рынок физического ИИ компания хочет, но стоимость, график серийного выпуска и экономический эффект от внедрения пока не раскрыты, поэтому оценить коммерческие перспективы роботов нельзя.

Что уже было в России

Первым российским человекоподобным роботом с ИИ называли «Айдол» компании AIDOL. Он ходит на двух ногах, манипулирует предметами и ведет диалог, а 77% его компонентов произведены в России. Грин был официально представлен 19 ноября 2025 года, то есть примерно через неделю.

Единственным российским производителем курьерских роботов до сих пор считался «Яндекс». Первые городские испытания ровера начались в 2019 году, а коммерческие доставки в 2020-м. С начала 2020 года ровер доставил уже более миллиона заказов, а в 2026-м компания расширяет рободоставку на новые города. Но ровер колесный, и до двери он заказ не донесет, поэтому в новом формате основную часть маршрута проезжает робот, а в подъезд заказ относит живой курьер. Этот разрыв «Сбер» пытается закрыть колесно-шагающей платформой.

Российских аналогов атлету пока нет, хотя за рубежом гуманоиды уже выходили на сцену. В декабре 2025 года шесть роботов Unitree G1 выступили в качестве подтанцовки на концерте Ван Лихома в Чэнду и завершили номер синхронным сальто. В феврале 2026 года на новогоднем гала-концерте Китайской медиагруппы роботы Unitree исполнили номер с боевыми искусствами вместе с учениками школы кунг-фу.

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