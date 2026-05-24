Anthropic готовится закрыть крупнейший в своей истории раунд финансирования объемом свыше $30 млрд — это может произойти уже на следующей неделе. По данным источников Bloomberg, оценка компании при закрытии сделки превысит $900 млрд, что выведет создателя Claude на первое место среди ИИ-стартапов по капитализации — выше OpenAI, последний раунд которого в марте 2026 года зафиксировал стоимость компании на уровне $852 млрд.

Раунд возглавят четыре фонда: Sequoia Capital, Dragoneer Investment Group, Altimeter Capital и Greenoaks Capital Partners — каждый вложит около $2 млрд. Среди других участников — Founders Fund Питера Тиля и General Catalyst. Итоговый объем привлеченных средств, по имеющимся данным, уже превышает первоначально заявленный таргет в $30 млрд. Условия сделки пока окончательно не согласованы.

Примечательна скорость, с которой сложился раунд: по информации Bloomberg, переговоры были инициированы в начале мая после нескольких входящих предложений от инвесторов, а уже через несколько недель раунд вышел на финишную прямую.

Финансовые показатели Anthropic подкрепляют интерес инвесторов. По данным Bloomberg, во втором квартале компания рассчитывает получить $10,9 млрд выручки — более чем вдвое выше, чем в предыдущем квартале. ARR (Annualized run rate) к концу июня должен превысить $50 млрд: для сравнения, в июле 2025 года этот показатель составлял $4 млрд. Компания также ожидает первого прибыльного квартала в своей истории.

Для финансирования вычислительной инфраструктуры Anthropic заключила соглашения с несколькими крупными игроками. Контракт со SpaceX на поставку вычислительных мощностей оценивается в $45 млрд, с Akamai Technologies — в $1,8 млрд. Google обязалась инвестировать $10 млрд и готова вложить еще до $30 млрд при достижении компанией определенных операционных показателей. Amazon ранее подтвердила инвестиции в $5 млрд с возможностью увеличения до $20 млрд.

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи на отраслевой конференции в мае заявил о восьмидесятикратном росте ARR и пользовательской активности в первом квартале 2026 года.

Закрытие раунда значительно увеличивает оценку Anthropic перед IPO. По данным Bloomberg, Anthropic, как и OpenAI, рассматривает выход на биржу уже осенью 2026 года. Если оценка при IPO сохранится на уровне $900 млрд и выше, это сделает размещение одним из крупнейших в истории американского технологического рынка.

