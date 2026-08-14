Apple готовит собственную языковую модель для китайского рынка и обучила ее при участии Alibaba. Компания рассчитывает использовать разработку в Apple Intelligence — наборе ИИ-функций, который пока так и не появился на китайских iPhone. Об этом Reuters рассказали три источника, знакомые с проектом.

Laurenz Heymann, Unsplash

Решение означает отход от прежнего подхода Apple. До сих пор компания рассчитывала в Китае преимущественно на модели местных партнеров для работы функций генеративного ИИ на iPhone и других устройствах. Американские сервисы вроде ChatGPT и Claude недоступны в стране, поэтому Apple пришлось искать китайских партнеров.

При этом новая модель не заменит сторонние разработки полностью. Ранее Apple договорилась с Alibaba об интеграции ее модели Qwen в китайскую версию Apple Intelligence, а также планировала использовать технологии Baidu. Как именно собственная разработка Apple будет сочетаться с этими системами, пока неизвестно.

Появление собственной модели должно дать Apple больше контроля над работой ИИ в Китае — одном из ключевых для компании рынков. В последние годы производитель iPhone уступал местным конкурентам, включая Huawei, которые активно внедряли ИИ-функции в смартфоны.

Запуск Apple Intelligence в Китае ожидается в ближайшие месяцы вместе с обновлением iOS. В июле Управление по киберпространству Китая зарегистрировало сервис Apple, что открыло путь к его официальному запуску в стране.

На прошлой неделе Apple также опубликовала инструкцию для пользователей Mac в материковом Китае по подключению Qwen к Siri и «Инструментам для письма». Позднее компания удалила эту инструкцию без объяснения причин.

При этом адаптация Apple к китайскому рынку не ограничивается искусственным интеллектом. На фоне дефицита памяти, связанного с ростом спроса со стороны ИИ-компаний, Apple начала тестировать чипы китайского производителя ChangXin Memory Technologies (CXMT).

По данным The Wall Street Journal, компания провела предварительные переговоры с CXMT о поставках памяти для некоторых устройств, предназначенных для китайского рынка. В перспективе такие компоненты могут использоваться в iPhone и MacBook.

Пока Apple лишь тестирует память CXMT и обсуждает возможные поставки, поэтому о замене существующих поставщиков речи не идет. Однако этот шаг показывает, что компания ищет способы адаптировать свою продукцию к китайскому рынку не только на уровне программного обеспечения, но и компонентов.

Ранее Apple не исключила повышения цен на часть устройств из-за резкого роста стоимости микросхем памяти и компонентов для хранения данных. Об этом сообщил гендиректор компании Тим Кук. По его словам, производители перераспределяют мощности в пользу серверного оборудования и инфраструктуры для искусственного интеллекта, из-за чего дефицит памяти усиливается, а цены растут.

Кук также отметил, что Apple не планирует самостоятельно производить память и накопители. Вместо этого компания готова использовать финансовые ресурсы, чтобы обеспечить необходимые объемы поставок и снизить риск перебоев с компонентами.

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