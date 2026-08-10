Apple тестирует микросхемы памяти китайского производителя ChangXin Memory Technologies (CXMT), чтобы снизить зависимость от поставщиков на фоне растущего дефицита памяти, вызванного бумом искусственного интеллекта. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Laurenz Heymann, Unsplash

По данным издания, Apple уже провела предварительные переговоры с CXMT о поставках памяти. Речь идет об использовании этих компонентов в некоторых устройствах, предназначенных для китайского рынка. В перспективе память CXMT может применяться в разных линейках продукции компании, включая iPhone и MacBook.

Дефицит памяти уже оказывает давление на производителей электроники. Ранее Apple допустила повышение цен на часть своих устройств из-за резкого подорожания микросхем памяти и компонентов для хранения данных. Генеральный директор компании Тим Кук заявил об этом в интервью The Wall Street Journal.

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По словам Кука, проблема не ограничивается отдельными поставщиками. Производители перенаправляют все больше производственных мощностей на серверное оборудование и инфраструктуру для искусственного интеллекта. Это усиливает дефицит памяти и приводит к росту цен, а последствия уже отражаются на цепочках поставок электроники.

На этом фоне Apple ищет дополнительные источники компонентов. CXMT является крупнейшим китайским производителем микросхем памяти по рыночной капитализации. Компания активно наращивает производство, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Также сообщалось, что Apple стала изменять свой же модели минимизации запасов на складах — тоже в ожидании дефицита памяти для новых устройств.

Память CXMT уже используется некоторыми другими производителями. По данным WSJ, HP и Acer начали устанавливать китайские микросхемы в некоторые ноутбуки, предназначенные для продажи за пределами США.

Ранее Reuters сообщало, что CXMT рассматривает возможность строительства второго завода по производству микросхем памяти в Пекине, что позволит компании увеличить объемы выпуска.

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